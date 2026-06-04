Amnesty International: E drejta për tubim paqësor në Greqi “shkelet haptazi”

İlayda Çakırtekin
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Organizata Amnesty International ngriti sot shqetësime për shkeljet e së drejtës për tubim paqësor në Greqi, duke vënë në dukje mënyrën e menaxhimit të protestave nga policia, transmeton Anadolu.
“E drejta për lirinë e tubimit paqësor në Greqi po shkelet haptazi si në ligj, ashtu edhe në praktikë”, tha Kondylia Gogou, hulumtuese rajonale e Amnesty International për Evropën.
Komentet erdhën pasi Amnesty International publikoi një raport ku pretendohet se policia greke përdor “forcë të panevojshme ose të tepruar” kundër protestuesve dhe gazetarëve, duke shkaktuar lëndime fizike dhe psikologjike.
“Pamjet dhe dëshmitë që kemi dokumentuar zbulojnë një model të përdorimit të rrezikshëm të granatave trullosëse dhe keqpërdorimit të shkopinjve të gomës dhe armëve të tjera jovdekjeprurëse, të cilat kanë shkaktuar një sërë lëndimesh, ndërsa edhe gazetarët janë vënë në shënjestër”, tha Gogou.
Ajo tha se këto taktika, të kombinuara me mosndëshkimin e abuzimeve policore, kanë “efekt frikësues ndaj së drejtës për protestë paqësore”.
Amnesty tha se raporti bazohet në dy vjet hulumtime dhe intervista me më shumë se 100 protestues, gazetarë dhe juristë. Organizata tha se gjetjet e saj zbuluan “një model të vazhdueshëm të përdorimit të panevojshëm ose të tepruar të forcës nga policia gjatë demonstratave”.
Raporti dokumentoi përdorimin e shkopinjve të gomës, përfshirë raste kur policët godisnin demonstruesit, ndiqnin protestuesit dhe rrihnin persona që tashmë ishin nën kontroll, si dhe incidente me përdorimin e irrituesve kimikë dhe topave të ujit.
Amnesty gjithashtu pretendoi për “kriminalizimin e protestuesve paqësorë”, përfshirë persona të akuzuar për pjesëmarrje në demonstrata ose për akte të mosbindjes civile.
“Të marrësh pjesë ose të raportosh për protesta paqësore nuk duhet të nënkuptojë që njerëzit të kalojnë nëpër një sprovë të rrezikshme ose të rrezikojnë jetën dhe shëndetin e tyre”, tha Gogou.
Ajo u bëri thirrje autoriteteve greke që “urgjentisht të reformojnë ligjet për protestat, t’u japin fund praktikave abuzive policore, të mbrojnë ata që ushtrojnë të drejtat e tyre dhe të ndërpresin ciklin e mosndëshkimit që ka lejuar vazhdimin e këtyre shkeljeve”.
“Autoritetet greke duhet gjithashtu t’i japin fund modelit shqetësues të përdorimit të paligjshëm të forcës kundër protestuesve dhe gazetarëve nga policia, si dhe të ndalojnë përdorimin e granatave trullosëse gjatë menaxhimit të tubimeve”, shtoi ajo.