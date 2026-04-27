Ambasadori britanik e quan ofertën për vizitë mbretërore si "ripërtëritje" të marrëdhënieve me SHBA-në

Aysu Biçer
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Ambasadori i Britanisë së Madhe në SHBA, Christian Turner e ka quajtur vizitën e ardhshme mbretërore një përpjekje për të "ripërtërirë dhe rigjallëruar një miqësi unike" midis Britanisë dhe SHBA-së, pavarësisht shqetësimeve të shtuara për sigurinë në Washington, transmeton Anadolu.
Turner tha se vizita shtetërore katër-ditore e Mbretit Charles III dhe Mbretëreshës Camilla do të vazhdojë kryesisht sipas planit, pas bisedimeve midis kryeministrit britanik Keir Starmer dhe presidentit amerikan Donald Trump të dielën.
Trumpi tha se Mbreti Charles do të "jetë shumë i sigurt" gjatë vizitës së tij shtetërore në SHBA, pasi shqetësimet e shtuara për sigurinë pasojnë një incident që përfshin një person të armatosur në një aktivitet ku mori pjesë presidenti i SHBA-së në Washington DC.
Duke folur për CBS "60 Minutes" të dielën, Trumpi tha se terreni i Shtëpisë së Bardhë është "shumë i sigurt", duke shtuar: "Mendoj se është shumë mirë, ai do të jetë shumë i sigurt. Kjo zonë me jo shumë hektarë është vërtet e sigurt".
Vizita do të fillojë më vonë sot, ku ata do të mirëpriten nga Trumpi dhe zonja e parë Melania Trump. Diskutimet për sigurinë u intensifikuan pas të shtënave të shtunën, gjatë të cilave një agjent i shërbimit sekret u plagos lehtë dhe Trumpi u dërgua me urgjencë në një vend të sigurt.
Megjithatë, vizita vjen në një moment të vështirë në marrëdhëniet mes dy vendeve. Trumpi e ka kritikuar Starmerin për qëndrimin e tij ndaj luftës SHBA-Izrael me Iranin ndërsa mosmarrëveshjet vazhdojnë midis aleatëve.
Kritika kanë ardhur edhe nga figura të opozitës. Udhëheqësi i Demokratëve Liberalë, Ed Davey bëri thirrje që vizita të anulohet, duke e përshkruar Trumpin si një aleat "të pabesueshëm".
Bashkëkryetari i Partisë së Gjelbër, Zack Polanski tha se "ndjen keqardhje" për mbretin, duke argumentuar se Britania duhet të ndjekë "një qëndrim më të ashpër".
Pika qendrore diplomatike do të jetë fjalimi i mbretit në Kongres, ku pritet të gjejë një ekuilibër delikat midis politikës qeveritare dhe ruajtjes së "marrëdhënieve të përzemërta" me presidentin e SHBA-së.