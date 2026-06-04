Aleanca e inteligjencës "Pesë Sytë" paralajmëron për spiunazh kinez në platformat e punës

Saadet Gökce
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Aleanca e inteligjencës e quajtur "Pesë Sytë" (Five Eyes) ka lëshuar një njoftim të përbashkët duke paralajmëruar se agjencitë kineze të inteligjencës po përdorin platforma pune si LinkedIn për të "joshur" rekrutët me akses në informacione të ndjeshme, transmeton Anadolu.
"Shërbimet e inteligjencës ushtarake të Kinës po përdorin një gamë gjithnjë e më të gjerë faqesh rrjetesh profesionale dhe platformash pune në internet për të synuar qeverinë dhe personelin ushtarak 'Pesë Sytë' dhe këdo që ka akses në informacione të klasifikuara ose të privilegjuara", thanë agjencitë e sigurisë vendase të SHBA-së, Britanisë së Madhe, Kanadasë, Australisë dhe Zelandës së Re në një buletin të titulluar "Mbrojtja e sekreteve tona" të mërkurën.
Objektivat përfshijnë mbajtësit e certifikatës së sigurisë, veçanërisht në mbrojtje, punë të jashtme, siguri dhe inteligjencë; personel ushtarak me njohuri për aftësitë dhe aktivitetet rajonale dhe individët me akses të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në informacionin e qeverisë, thanë agjencitë.
Buletini tha se operativët e inteligjencës ose bashkëpunëtorët e tyre pozojnë si konsulentë, staf institutesh kërkimore ose rekrutues, duke postuar vende pune për analistët e politikës së jashtme dhe të mbrojtjes përpara se të "ushtrojnë presion" ndaj aplikantëve të suksesshëm për të ofruar informacion "jo publik" për "klientë të paspecifikuar që janë të lidhur me qeverinë kineze".
Shërbimet e inteligjencës ushtarake të Pekinit "në fund kërkojnë të marrin inteligjencë të privilegjuar ushtarake, politike dhe ekonomike që mund t'i sigurojë Kinës avantazh strategjik dhe taktik mbi 'Pesë Sytë'", thanë agjencitë.
Rekrutët marrin nga disa qindra deri në disa mijëra dollarë për raport dhe "mund t'u ofrohen më shumë para në këmbim të informacionit gjithnjë e më të ndjeshëm", thuhet në buletin.
Nuk pati asnjë përgjigje të menjëhershme nga Kina për buletinin.