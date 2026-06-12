Agjencia franceze "Viginum": Një kompani izraelite ndërhyri në zgjedhjet në Francë, Skoci dhe New York

İlayda Çakırtekin
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Shefi i agjencisë franceze kundër ndërhyrjeve të huaja "Viginum", Marc-Antoine Brillant tha të enjten se një kompani izraelite e dyshuar për ndërhyrje në zgjedhjet bashkiake franceze është gjithashtu e lidhur me aktivitete ndërhyrjeje në zgjedhjet në Skoci dhe New York, transmeton Anadolu.
"Kjo metodë operative nuk është e kufizuar vetëm në zgjedhjet bashkiake në Francë. Duket se është përdorur gjithashtu për të kryer operacione ndërhyrjeje dixhitale të huaja në vende ose rajone të tjera, të tilla si Angola, Togo, zgjedhjet në Skoci dhe zgjedhjet bashkiake të vitit 2025 në New York", tha Brillant, gjatë një konference të përbashkët për mediat me kryeministrin Sebastien Lecornu.
Brillant detajoi hetimin e agjencisë mbi një fushatë ndërhyrjeje që synonte partinë La France Insoumise (LFI) dhe disa nga kandidatët e saj.
"Ne kishim të bënim me një operacion të strukturuar që përfshinte një larmi të gjerë asetesh dixhitale, faqe interneti të rreme, llogari online joautentike në platforma dixhitale, aftësinë për të vepruar në platforma të shumta të mediave sociale njëkohësisht dhe përdorimin e një game të gjerë mjetesh dixhitale", tha ai.
Brillant konfirmoi se hetuesit kanë gjurmuar gjeografikisht operatorin e huaj pas fushatës së ndërhyrjes në një kompani izraelite të njohur si BlackCore. "Në këtë fazë, hetimet tona bënë të mundur krijimin e një lidhjeje me një kompani të dyshuar për ndikim dixhital të quajtur Blackcore, e vendosur në Izrael", tha ai.
Megjithatë, ai theksoi se hetuesit nuk kishin identifikuar sponsorin/ët e mundshëm pas ndërhyrjes së huaj dixhitale. BlackCore dyshohet se ka kryer operacion ndërhyrjeje dixhitale të huaj që synonte partinë e krahut të majtë La France Insoumise (LFI) gjatë fushatës për zgjedhjet komunale të mbajtura në mars.
Ministri i Brendshëm, Laurent Nunez konfirmoi në maj se ishte zbuluar "një mënyrë operimi e operacionit informativ" dhe se autoritetet gjyqësore ishin njoftuar.
Lecornu tha të enjten në kompaninë amerikane të mediave sociale X se do të konsultohet me të gjitha partitë politike për forcimin e mbrojtjeve zgjedhore, "veçanërisht përmes procedurave të reja të përshpejtuara ligjore që lejojnë veprim të shpejtë kundër manipulimit të informacionit".
"Edhe pse nuk pati ndikim të madh në zgjedhjet më të fundit komunale, ajo tregon kërcënime serioze përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit 2027", shtoi ai.