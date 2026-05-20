87 aktivistë të flotës së ndihmës për në Gaza nisin grevë urie për shkak të arrestimit izraelit

Rania R.a. Abushamala
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Tetëdhjetë e shtatë aktivistë në bordin e Flotiljes Global "Sumud" me destinacion Gazën, të cilët mbahen nga Izraeli, kanë filluar grevë urie për të protestuar kundër paraburgimit të tyre dhe për të treguar solidaritet me të burgosurit palestinezë që mbahen në burgjet izraelite, transmeton Anadolu.
Në një postim në kompaninë amerikane të mediave sociale X të martën, Flotilja tha se për herë të dytë brenda tre javësh, ushtria izraelite, e cila pretendon të jetë "ushtria më morale", kishte rrëmbyer shoqëruesit e tyre nga ujërat ndërkombëtare.
Ajo shtoi se "në protestë ndaj rrëmbimit të tyre të paligjshëm dhe në solidaritet me mbi 9.500 pengjet palestineze që mbahen në burgjet izraelite, të paktën 87 pjesëmarrës të flotiljes janë zotuar në një grevë urie derisa të lirohen".
Flotilja bëri thirrje për lirimin e të gjithë të paraburgosurve të mbajtur nga autoritetet izraelite dhe u bëri thirrje qeverive të dënojnë "aktin e piraterisë". Gjithashtu, Flotilja bëri thirrje për heqjen e bllokadës në Rripin e Gazës dhe për lirimin e të gjithë të rrëmbyerve nga flotilja si dhe të gjithë të burgosurve palestinezë.
Flotilja Globale "Sumud" tha të martën se 50 anijet në konvojin e saj të ndihmës ishin sekuestruar nga Izraeli. Së bashku ato transportonin 428 persona nga 44 vende, përfshirë 78 qytetarë turq.
Ministria e Jashtme izraelite tha në një postim në kompaninë amerikane të mediave sociale X se të gjithë aktivistët janë transferuar në anije izraelite dhe janë në rrugën e tyre për në Izrael, ku do të jenë në gjendje të takohen me përfaqësuesit e tyre konsullorë.
Flotilja u nis të enjten nga qyteti turk i Marmarisit në një përpjekje të re për të thyer bllokadën e paligjshme izraelite të vendosur në Gaza që nga viti 2007. Ky nuk ishte incidenti i parë i tillë që përfshinte flotiljen.
Në fund të prillit, ushtria izraelite sulmoi anijet e flotiljes në ujërat ndërkombëtare pranë ishullit grek të Kretës. Konvoji në atë kohë përfshinte 345 pjesëmarrës nga 39 vende.