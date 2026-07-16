81 vjet pas provës së parë bërthamore: Rreziku i ri vjen nga Inteligjenca Artificiale

Tetëdhjetë e një vjet pasi SHBA-ja kreu testin e parë të armëve bërthamore në botë, rreziqet që paraqesin armët bërthamore janë bërë më komplekse me rritjen e sistemeve ushtarake të mundësuara nga inteligjenca artificiale.
Testi "Trinity", i kryer në New Mexico më 16 korrik 1945, shënoi fillimin e epokës atomike. Më pak se një muaj më vonë, SHBA-ja hodhi bomba atomike në Hiroshima dhe Nagasaki të Japonisë.
Sot, nëntë vende zotërojnë armë bërthamore.
"Shumica e udhëheqësve në shumicën e vendeve tani mendojnë se bota po bëhet një vend më pak i sigurt", tha për Anadolu, John Erath, drejtor i lartë i politikave në Qendrën për Kontrollin e Armëve dhe Mospërhapjen.
"Dhe gjithnjë e më shumë udhëheqës po mendojnë se mjetet ushtarake janë mënyra më e mirë për të siguruar sigurinë", thotë ai.
Sipas gjetjeve të fundit të Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve për Paqen në Stokholm (SIPRI), SHBA-ja, Rusia, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Kina, India, Pakistani, Koreja e Veriut dhe Izraeli vazhduan modernizimin dhe përmirësimin e arsenaleve të tyre bërthamore në vitin 2025.
- Sa koka bërthamore?
Inventari global ishte rreth 12.187 koka bërthamore në janar 2026, përfshirë 9.745 në rezerva ushtarake për përdorim të mundshëm, sipas SIPRI-t. Rreth 4.012 koka bërthamore u vendosën në raketa dhe avionë ndërsa midis 2.100 dhe 2.200 koka bërthamore të vendosura u mbajtën në gatishmëri të lartë operative në raketa balistike, shtoi grupi i ekspertëve.
Erath tha se situata aktuale ndryshon nga Lufta e Ftohtë, kur konkurrenca bërthamore dominohej nga SHBA-ja dhe Bashkimi Sovjetik. "Nuk është saktësisht e njëjtë me atë gjatë Luftës së Ftohtë", tha ai duke shtuar se "Atëherë kishit dy blloqe të udhëhequra nga një superfuqi që kishte mijëra e mijëra armë bërthamore. Tani ka nëntë shtete bërthamore".
- Kina kryeson garën
Kina po zgjeron arsenalin e saj më shpejt se çdo vend tjetër i armatosur bërthamor, sipas SIPRI-t, i cili vlerëson se Pekini zotëron rreth 620 koka bërthamore. "Nëse është një garë, ka vetëm një që kandidon dhe ajo është Kina", tha Erath.
“SHBA-ja dhe Rusia po modernizojnë armët e tyre bërthamore. Ato po përmirësojnë disa nga armët që kanë. Në rastin e Rusisë, ato po zhvillojnë lloje të reja armësh, por nuk po rrisin numrin e tyre” njoftoi ai.
Megjithatë, Erath paralajmëroi se ndërtimi i armëve nga Kina po rrit presionin në Washington që SHBA-ja të zgjerojë arsenalin e saj, duke krijuar potencialisht një konkurrencë trepalëshe në armë.
“Në Washington, ka njerëz që thonë tashmë se SHBA-ja duhet të ndërtojë më shumë armë bërthamore sepse Kina po e bën këtë", tha ai.
- Inteligjenca Artificiale shton një shtresë të re pasigurie
Shtetet e armatosura me armë bërthamore po investojnë gjithnjë e më shumë në IA-në ushtarake. Një studim i SIPRI-t i botuar në vitin 2025 paralajmëroi se IA mund të ndikojë në përshkallëzimin bërthamor edhe kur përdoret jashtë sistemeve të armëve bërthamore.
Sistemet e mbështetjes së vendimmarrjes të mundësuara nga IA mund të përpunojnë me shpejtësi informacionin nga satelitët, sensorët, bazat e të dhënave dhe burimet e hapura. Ato mund të përmirësojnë ndërgjegjësimin për situatën, por ato gjithashtu mund të prodhojnë vlerësime të gabuara, të njëanshme ose të errëta.
Gjatë një krize, këto sisteme mund të kompresojnë afatet kohore të vendimmarrjes dhe të inkurajojnë zyrtarët të veprojnë përpara se informacioni të jetë verifikuar plotësisht. Studimi i SIPRI-t identifikoi paragjykimin e automatizimit, tendencën për të pranuar rezultatet e një sistemi pa shqyrtim të mjaftueshëm si një shqetësim të madh.
Ai gjithashtu paralajmëroi se sistemet e IA-së mund të jenë të ndjeshme ndaj dështimeve teknike, sulmeve kibernetike, manipulimit dhe "halucinacioneve", në të cilat një sistem gjeneron informacion të pasaktë. Dobësi të tilla mund t'i bëjnë zyrtarët të keqidentifikojnë një sulm, të keqkuptojnë qëllimet e një kundërshtari ose të reagojnë ndaj një paralajmërimi të rremë.
Rreziku është veçanërisht serioz sepse disa forca bërthamore amerikane dhe ruse mbeten në statusin e paralajmërimit për lëshim, duke lejuar që armët të lëshohen brenda pak minutash nga zbulimi i një sulmi të supozuar.
- Mekanizmat e kontrollit të armëve po dobësohen
Këto zhvillime teknologjike po zhvillohen ndërsa mekanizmat e kontrollit të armëve bërthamore përkeqësohen. Traktati i ri START, marrëveshja e fundit e madhe që kufizon forcat bërthamore strategjike amerikane dhe ruse, skadoi në shkurt 2026.
Erath tha se Washingtoni dhe Moska duhet të vazhdojnë të respektojnë kufijtë e tyre numerikë dhe të rivendosin shkëmbimet e informacionit dhe mekanizmat e transparencës. "Të kesh një lloj besimi se pala tjetër nuk po ndërton armë bërthamore do të ishte e dobishme", tha ai.
Çdo kuadër i ardhshëm i kontrollit të armëve do të duhet të përfshijë përfundimisht Kinën, shtoi ai. Për Erath, rreziku më i thellë është se qeveritë i shohin gjithnjë e më shumë arsenalet më të mëdha si një garanci sigurie.
"Supozimi i gabuar është se është matematikor, që më shumë armë do të thotë më shumë frenim", tha ai duke shtuar se "Një armë bërthamore është e mjaftueshme për të frenuar".
"Në fund të fundit, askush nuk fiton një garë armatimesh", tha Erath.