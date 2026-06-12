72 të arrestuar në protestën në Londër në mbështetje të aktivistëve të Palestine Action

Aysu Biçer
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Shtatëdhjetë e dy persona u arrestuan të premten jashtë Gjykatës së Kurorës Woolwich në Londër, pasi u mblodhën në mbështetje të organizatës Palestine Action gjatë seancës së dënimit të katër aktivistëve të përfshirë në një sulm ndaj një fabrike të Elbit Systems UK, transmeton Anadolu.
Policia Metropolitane tha se të 72 personat po mbahen në arrest pasi u ndaluan për shprehje të mbështetjes për Palestine Action, e cila mbetet një organizatë e ndaluar pavarësisht një vendimi të Gjykatës së Lartë më herët këtë vit që e kishte shpallur ndalimin të paligjshëm.
Qindra protestues u mblodhën jashtë gjykatës ndërsa katër aktivistët, të njohur si “Filton 4”, përballeshin me dënimin për rolin e tyre në një aksion në vitin 2024 në një objekt të Elbit Systems në Bristol.
Rreth 200 demonstrues zhvilluan një protestë ulur në tokë, ndërsa të tjerë mbanin pankarta me mbishkrimin: “Shpëtimi i jetëve nuk është terrorizëm… Unë mbështes Palestine Action”.
Rreth orës 13:20 me kohën lokale, një burrë i moshës së mesme që mbante një nga pankartat u shoqërua me forcë nga policia drejt një furgoni.
Disa protestues të moshuar, disa prej tyre nga 80 deri në 90 vjeç, u arrestuan gjithashtu pasi qëndruan në heshtje duke mbajtur shenja mbështetjeje për organizatën.
Një kalimtar u dëgjua duke iu lutur policisë ndërsa ata arrestonin një grua të moshuar.
“Ajo është e brishtë… a mund ta lini të lirë?... vetëm për mbajtjen e një pankarte!”, tha personi.
Duke mbrojtur arrestimet, Policia Metropolitane tha: “Ne duhet ta zbatojmë ligjin ashtu siç është në momentin aktual, jo si mund të jetë në të ardhmen. Duhet ta bëjmë këtë në mënyrë të qëndrueshme dhe pa frikë apo favorizim”.
Më herët këtë vit, forca policore tha se mbetet vepër penale të shprehësh mbështetje për Palestine Action ndërsa ndalimi është në fuqi.
Protesta përkoi me seancën e dënimit të katër aktivistëve të Palestine Action – Samuel Corner, 23 vjeç; Charlotte Head, 30; Leona Kamio, 30; dhe Fatema Rajwani, 21 – për përfshirjen e tyre në një bastisje në një fabrikë të Elbit Systems UK në Bristol më 6 gusht 2024.
Prokurorët thanë se grupi përdori një furgon burgu si “goditës” për të hyrë në objekt, përpara se të spërkaste bojë të kuqe nga aparate zjarri dhe të përdorte leva dhe çekanë për të dëmtuar kompjuterë, dronë dhe pajisje të tjera, duke shkaktuar dëme të vlerësuara rreth 1 milion paund (1,34 milion dollarë).
Të katër u shpallën fajtorë për dëmtim kriminal pas një rigjykimi muajin e kaluar.
Edhe pse më herët ishin liruar nga akuza për vjedhje të rënduar me dhunë, gjyqtari i rastit vendosi se aksioni në Bristol kishte “lidhje terroriste”, një gjetje që mund të çojë në dënime më të rënda.
Elbit Systems, prodhuesi më i madh ushtarak i Izraelit, operon disa zyra dhe fabrika në Britani dhe vende të tjera. Kompania prodhon sisteme komunikimi, teknologji mbikëqyrjeje dhe mjete ajrore e tokësore pa pilot.
Aktivistët dhe organizatat për liritë civile e kritikuan përdorimin e ligjeve të terrorizmit në këtë rast.
“Kjo seancë dënimi rrezikon të shënojë një pikë të re të ulët në goditjen e vazhdueshme ndaj protestave në Mbretërinë e Bashkuar. Dëmtimi kriminal nuk është trajtuar kurrë si terrorizëm më parë në sistemin britanik të drejtësisë, dhe është plotësisht joproporcional ta bësh këtë vetëm sepse vepra ndodhi gjatë një proteste”, tha Kerry Moscogiuri, drejtoreshë ekzekutive e Amnesty International UK.
“Një dënim për terrorizëm sjell kufizime që mbeten për gjithë jetën. Të gjithë duhet të shqetësohemi për atë që kjo nënkupton për individë të tjerë që ndërmarrin veprime të drejtpërdrejta në protesta kundër një gjenocidi apo çdo çështjeje tjetër. Në fund të fundit, e drejta për protestë është një nga mjetet më efektive që kemi për të mbajtur udhëheqësit tanë përgjegjës”, shtoi ajo.
“Përdorimi i ligjeve të terrorizmit për të shtypur protestuesit e veprimit të drejtpërdrejtë krijon një precedent të rrezikshëm për të drejtat tona themelore në këtë vend dhe duhet të marrë fund”, tha Moscogiuri.