6 anëtarë të ekuipazhit lirohen nga anija iraniane e sekuestruar nga SHBA-ja

Serdar Dincel
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Gjashtë anëtarë të ekuipazhit iranian në bordin e një anijeje kontejnerësh me flamur iranian të mbajtur nga SHBA-ja janë liruar dhe janë kthyer në Iran, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim, 22 anëtarë të tjerë të ekuipazhit iranian mbeten në anijen Touska dhe zyrtarët iranianë po punojnë për të siguruar lirimin e tyre gjithashtu.
Më 20 prill, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat detare kishin sekuestruar anijen Touska në Gjirin e Omanit pasi thuhet se ajo refuzoi të zbatojë udhëzimet e bllokadës.
Armiqësitë në rajon janë përshkallëzuar pasi SHBA-ja dhe Izraeli filluan sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik dhe duke mbyllur Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim u njoftua më 8 prill me ndërmjetësimin pakistanez, i ndjekur nga bisedimet në Islamabad më 11 prill, por një marrëveshje nuk u arrit. Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, më vonë tha se armëpushimi ishte zgjatur me kërkesë të Pakistanit, në pritje të një propozimi nga Teherani.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar një bllokadë detare që shënjestron trafikun detar iranian në Ngushticën e Hormuzit, në përgjigje të kufizimeve të Iranit për kalimin e anijeve nëpër rrugët ujore.