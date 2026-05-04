Australia dhe Japonia nënshkruajnë marrëveshje për mbrojtjen dhe mineralet kritike

Riyaz Khaliq Khaliq, Amir Latif Arain
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Australia dhe Japonia gjatë bisedimeve të nivelit të lartë në Kanbera, nënshkruan sot marrëveshje që përfshin mineralet kritike, sigurinë dhe bashkëpunimin në mbrojtje, transmeton Anadolu.
Një deklaratë e përbashkët mbi mineralet kritike, bashkëpunimin ekonomik dhe sigurinë energjetike u nënshkrua nga kryeministrja japoneze në vizitë, Sanae Takaichi dhe kryeministri australian, Anthony Albanese, pas samitit të tyre.
Takaichi ndodhet në një vizitë zyrtare në Australi. Të dyja palët lëshuan pesë dokumente rezultatesh, përfshirë një deklaratë të përbashkët për sigurinë ekonomike. "Në një mjedis strategjik kompleks, bashkëpunimi midis Australisë dhe Japonisë është thelbësor për ruajtjen e një rajoni paqësor, stabil dhe të begatë", tha Albanese.
Ai shtoi se bashkëpunimi i shtuar në mbrojtje dhe siguri rrit ndërveprueshmërinë midis forcave të mbrojtjes, duke siguruar që të dy vendet të punojnë ngushtë së bashku për të mbështetur paqen rajonale. Muajin e kaluar, Tokioja dhe Kanbera nënshkruan marrëveshje historike mbrojtjeje prej 7 miliardë dollarësh, sipas së cilës Japonia do të furnizojë Australinë me 11 anije luftarake.
"Japonia dhe Australia ndajnë një angazhim të fortë për të kontribuar në paqen dhe stabilitetin në rajon dhe komunitetin ndërkombëtar dhe janë pararendëse të bashkëpunimit midis partnerëve me mendime të njëjta", tha Takaichi në konferencën e përbashkët për media, duke i përshkruar lidhjet si një "quasi-aleancë".
Sipas një deklarate nga zyra e kryeministrit australian, prioritetet kryesore përfshijnë rritjen e shkëmbimit të informacionit, bashkë-zhvillimin, bashkë-prodhimin dhe bashkë-mirëmbajtjen e kapaciteteve të mbrojtjes, testimin e armëve të avancuara, trajnimin dhe ushtrimet e rritura si dhe mirëmbajtjen e përbashkët të aseteve.
Të dyja palët do të bashkëpunojnë për sigurinë e zinxhirëve të furnizimit dhe rrugëve kritike detare. Ky vit shënon 50-vjetorin e traktatit bazë të miqësisë dhe bashkëpunimit mes dy vendeve.
Vizita e Takaichit përmbyll një turne pesë-ditor që përfshiu edhe Vietnamin.