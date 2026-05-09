Zejtari nga Kirkuku i Irakut mban gjallë trashëgiminë e prodhimit të shpatave
Ali Makram Ghareeb
09 Maj 2026•Përditësim: 09 Maj 2026
photo: Ali Makram Ghareeb / AA
Kirkuk
KIRKUK (AA) - ALI MAKRAM GHAREEB - Në Kirkuk të Irakut, 67-vjeçari Xhemal Ali është përpjekur ta mbajë gjallë "trashëgiminë e tij stërgjyshore" për vite me radhë duke i dhënë formë hekurit dhe duke prodhuar shpata, raporton Anadolu.
Xhemal Ali është një nga të paktët mjeshtra të mbetur që vazhdojnë artin pothuajse të harruar të prodhimit të shpatave në rrugën Salahaddin në lagjen Musalla të qytetit historik.
Shpatat që ai prodhon duke i dhënë formë hekurit në dyqanin e tij në lagjen historike janë të kërkuara si "artikuj dekorativë" për shtëpitë ose si dhurata për figura të rëndësishme.
Ali, i cili ka prodhuar thika dhe pajisje gjuetie për rreth 30 vjet, përpiqet veçanërisht të bëjë shpata të përdorura gjatë periudhave abaside, selxhuke dhe osmane.
- Prodhimi i "Zulfiqarit" zgjati 6 muaj
Ali, i cili përgjithësisht përdor çelik në punimet e tij, kohët e fundit ndërmori përpjekjen për të prodhuar një replikë të shpatës "Zulfiqar" të Hazreti Aliut. Me mbështetjen e historianëve dhe ekspertëve, Ali e përfundoi punën e tij në më shumë se gjashtë muaj.
Duke folur për Anadolu, Xhemali tha se ai zhvilloi një interes në prodhimin e shpatave, kamave dhe thikave të gjuetisë në profesionin e farkëtarit, të cilin e filloi në rininë e tij.
Ai shpjegoi se filloi të mësonte zanatin nga mjeshtrat në Pazarin e Madh historik të Kirkukut, duke shtuar se ishte më shumë sesa thjesht një profesion; ishte "një pasion dhe art".
- Blihen sende dekorative dhe dhurata
Ali deklaroi se ata që blejnë shpatat që ai bën në përgjithësi i përdorin ato si "sende dekorative" në shtëpitë e tyre, por shpatat që mbajnë karakteristikat e periudhave osmane dhe abaside preferohen si dhurata për burra shteti dhe figura të rëndësishme.
"Isha shumë i interesuar të bëja kopje të objekteve si shpata, kama dhe pajisje gjuetie nga shekuj më parë. Në rininë time, shkoja në tregun e prodhuesve të kamave të Kirkukut dhe shikoja mjeshtrat. Fillova të mësoja prodhimin e shpatave. Bëra shumë gabime gjatë këtij procesi. Pasi e mësova, qëllimi im kryesor u bë të parandaloja zhdukjen e trashëgimisë sonë stërgjyshore dhe ta mbaja gjallë këtë art", tha Xhemal Ali.
