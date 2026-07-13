Zbulohet një varr 3.000-vjeçar pranë qytetit Luksor të Egjiptit

Alperen Aktaş
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Arkeologët kanë zbuluar një varr 3.000-vjeçar pranë qytetit Luksor në jug të Egjiptit në zbulimin më të fundit arkeologjik që autoritetet egjiptiane shpresojnë se do të ndihmojë në nxitjen e turizmit, transmeton Anadolu.
Varri u zbulua nga një mision arkeologjik holandez nga Universiteti Leiden në nekropolin Sheikh Abd el-Qurna në Bregun Perëndimor në Luksorit, raportoi CBS News.
Zyrtarët thanë se i përket një njeriu të quajtur Paser dhe besohet se i përket periudhës Ramesside, e cila përfshin dinastitë e 19-të dhe të 20-të të Egjiptit.
Ekspertët identifikuan moshën e varrit bazuar në stilin artistik të mbishkrimeve të tij. Ai ndjek dizajnin tradicional të varreve private Theban nga New Kingdom, me një oborr të hapur që të çon në një kishëz të gdhendur në shkëmb në formë si një "T" e përmbysur dhe dhoma varrimi nën tokë.
Arkeologët gjetën gjithashtu karakteristika arkitekturore të ruajtura mirë, përfshirë një stol me tulla për një stelë funerali dhe një shkallë që të çon në hyrje.
Brenda varrit, mbishkrimet tregojnë Paserin duke adhuruar disa hyjnitë egjiptiane dhe duke u ulur me gruan e tij përpara një tryeze ofrimi.
Ekipi i gërmimeve tha se kërkimet dhe dokumentacioni i mëtejshëm do të vazhdojë për të identifikuar ata që janë varrosur në varr dhe për të kuptuar më mirë rëndësinë e tij historike.