Varre historike nga epoka e Mbretërisë së Re të Egjiptit hapen për vizitorët në Luxor
Varret, të zbuluara gjatë gërmimeve të kryera në vitin 2015 dhe që datojnë nga Dinastia e 18-të e periudhës së Mbretërisë së Re, përmbajnë paraqitje murale që pasqyrojnë jetën e përditshme dhe ritualet mortore të asaj epoke
Abdulbesar Ademi
17 Maj 2026•Përditësim: 17 Maj 2026
photo: Fareed Kotb / AA
Shkup
Varret historike të Amenhotep “Rabuya” (TT416) dhe djalit të tij Samut (TT417) janë hapur pas vitesh pune gërmimi dhe restaurimi në zonën El-Khokha të Luxorit në Egjipt, raporton Anadolu.
Varret, të zbuluara gjatë gërmimeve të kryera në vitin 2015 dhe që datojnë nga Dinastia e 18-të e periudhës së Mbretërisë së Re, përmbajnë paraqitje murale që pasqyrojnë jetën e përditshme dhe ritualet mortore të asaj epoke.
Mbretëria e Re e Egjiptit të lashtë, e konsideruar si kulmi i fuqisë dhe prosperitetit të qytetërimit, zgjati nga rreth vitit 1550 p.e.s. deri në vitin 1070 p.e.s. dhe përfshiu sundimin e faraonëve të njohur si Hatshepsut, Akhenaten, Tutankhamun dhe Ramesses II.
Kjo periudhë njihet për ndërtimin e tempujve monumentalë, zgjerimin e ndikimit egjiptian dhe zhvillimin e artit e arkitekturës funerare.
Qyteti Luxor, i njohur në lashtësi si Teba, konsiderohet një nga qytetet më të rëndësishme arkeologjike në botë. Ai ndodhet në brigjet e lumit Nil dhe është shtëpia e monumenteve të famshme si Tempulli i Karnakut, Tempulli i Luxorit dhe Lugina e Mbretërve, ku janë varrosur shumë faraonë të Egjiptit të lashtë.
Për shkak të trashëgimisë së tij historike dhe kulturore, Luxori tërheq çdo vit miliona turistë dhe studiues nga e gjithë bota.