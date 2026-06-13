"Udhëtimi blu" në Antalya zbulon bukuritë e fshehura të Mesdheut
Gjiret, të cilat tërheqin vëmendjen me detin e tyre të kthjellët, brigjet shkëmbore dhe strukturën natyrore të rrethuar nga pyje, në pamjet ajrore krijuan peizazhe ku bashkohen ngjyra e gjelbër dhe ajo blu.
Can Yücel
13 qershor 2026•Përditësim: 13 qershor 2026
photo: Can Yücel / AA
Antalya
Gjiret që janë ndër ndalesat e tureve ditore me varkë në rrethin Kemer të qytetit bregdetar turk Antalya, u filmuan me dron.
Varkat që nisen nga Çirali, brenda kufijve të Parkut Kombëtar Bregdetar Beydaglari, gjatë sezonit veror u ofrojnë turistëve vendas dhe të huaj mundësinë të njihen me bukuritë natyrore të rajonit.
Gjatë tureve që fillojnë në orët e mëngjesit, varkat ndalojnë në Shpellën e të Dashuruarve (Asiklar Magarasi), Gjirin Akvaryum, Gjirin Sazak dhe Gjirin Porto Ceneviz.
Gjiret, të cilat tërheqin vëmendjen me detin e tyre të kthjellët, brigjet shkëmbore dhe strukturën natyrore të rrethuar nga pyje, në pamjet ajrore krijuan peizazhe ku bashkohen ngjyra e gjelbër dhe ajo blu.
Shpella e të Dashuruarve, ndalesa e parë e turit, ofron mundësinë e notit brenda shpellës, ndërsa Gjiri Akvaryum tërheq vëmendjen e vizitorëve me ujërat e tij të kthjellëta. Gjiri Sazak, me strukturën e tij pranë bregut, ofron një ambient të përshtatshëm për ata që nuk dinë të notojnë. Në zonën pyjore përreth gjirit mund të bëhen edhe shëtitje në natyrë.
Një nga ndalesat e fundit të itinerarit, Gjiri Porto Ceneviz, me atmosferën e tij të qetë dhe bukuritë natyrore, renditet ndër pikat më të spikatura të udhëtimeve ditore të lundrimit blu.
Kapiteni i varkës, Guven Aygun, në deklaratë për Anadolu tha se gjiret përreth Çirali u ofrojnë vizitorëve mundësinë si për të notuar, ashtu edhe për të kaluar kohë në kontakt me natyrën.
Duke theksuar se prej rreth 5 vitesh operon me varkën e tij, Aygun tha: "Në Çirali kemi katër gjire të bukura që ia vlen të vizitohen dhe të shihen. Ndalesa jonë e parë është Shpella e të Dashuruarve. Më pas shkojmë në Gjirin Akvaryum, Gjirin Sazak dhe Gjirin Porto Ceneviz".
Duke treguar se turet fillojnë në orët e mëngjesit dhe përfundojnë me kthimin në Çirali pasdite, Aygun tha se mysafirët kanë mundësinë të notojnë në gjire, të kalojnë kohë në natyrë dhe të zbulojnë bukuritë unike të rajonit.