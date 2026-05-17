Udhërrëfyesi i famshëm malor Kami Rita Sherpa ngjitet në majën e Everestit për herën e 32-të rekord

Bhadra Lal Sharma
17 Maj 2026•Përditësim: 17 Maj 2026
Udhërrëfyesi i njohur malor Kami Rita Sherpa ka arritur me sukses majën e Everestit për herë të 32-të, duke zgjeruar rekordin botëror për numrin më të madh të ngjitjeve në malin më të lartë në botë, konfirmuan zyrtarët të dielën, transmeton Anadolu
Agjencia e tij e ekspeditave “14 Peak Expedition” dhe zyrtarët e turizmit që mbikëqyrin ekspeditat nga Kampi Bazë i Everestit konfirmuan se Sherpa arriti majën në orën 10:12 sipas kohës lokale (04:27 GMT).
Sipas një raporti të dorëzuar në zyrën e Kampit Bazë të Departamentit të Turizmit të Nepalit nga drejtori i “14 Peaks Expedition”, Tashi Lakpa Sherpa, udhërrëfyesi legjendar 56-vjeçar arriti majën duke udhëhequr një ekip ndërkombëtar ekspedite.
“Kami Dai u ngjit sërish”, tha Khim Lal Gautam, koordinator i zyrës së Kampit Bazë të Everestit. “Ai tani po zbret drejt kampit bazë së bashku me ekipin e tij”, shtoi ai.
Ky sukses e ka forcuar më tej rekordin botëror të udhërrëfyesit sherpa, i njohur për karakterin e tij të qetë dhe forcën fizike. Shumë sherpa thonë se arritja e tij ka frymëzuar udhërrëfyes të tjerë në një kohë kur industria e alpinizmit po përballet me mungesë të guidave me përvojë, për shkak të rreziqeve në rritje në male, temperaturave më të larta dhe mungesës së sigurisë sociale.
Pas Dawa Sherpa dikur synonte të thyente rekordin e Kami Ritas, por vitet e fundit nuk është ngjitur më.
Kami Rita Sherpa lindi në fshatin Thame të distriktit Solukhumbu më 17 janar 1970. Ai ndoqi gjurmët e babait të tij, i cili punonte në Everest si “Sirdar”, udhëheqës i sherpave.
Ai u ngjit për herë të parë në Everest në vitin 1994, në moshën 24-vjeçare. Që atëherë, ai është kthyer pothuajse çdo vit në mal, duke ia kushtuar jetën udhërrëfimit në lartësi të mëdha dhe sigurisë së alpinistëve nga e gjithë bota. Ai mungoi vetëm gjatë viteve kur ekspeditat u anuluan për shkak të ortekëve, stuhive të dëborës ose pandemisë së koronavirusit.
Sherpa mban rekordin botëror për numrin më të madh të ngjitjeve individuale në Everest që nga maji i vitit 2018, duke ripërcaktuar vazhdimisht kufijtë e qëndrueshmërisë, rezistencës dhe profesionalizmit në alpinizëm.
Ngjitja e fundit vjen pas arritjes së tij të 31-të më 27 maj 2025, duke forcuar më tej trashëgiminë e tij si një nga alpinistët më të mëdhenj në histori.
Para nisjes drejt Kampit Bazë të Everestit, Sherpa tha për Anadolu se po rikthehej në male si pjesë e punës së tij dhe jo për të vendosur rekorde apo për prestigj.
“T’i çosh klientët në majë është detyra ime. Kjo është ajo që po bëj”, tha ai.