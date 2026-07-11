Turqi, samarxhiu vazhdon profesionin tradicional familjar në punishten e tij
Mustafa Gezer, vendi i punës i të cilit në pazarin historik në Hatay u shkatërrua nga tërmeti, po përpiqet të mbajë gjallë zanatin, të trashëguar nga gjyshi dhe babai i tij.
Mehmet Bayrak
11 korrik 2026•Përditësim: 11 korrik 2026
photo: Mehmet Bayrak / AA
HATAY
Mustafa Gezer, 53 vjeç, banor i Antakyas në provincën Hatay të Turqisë, vazhdon zanatin e samarxhiut, të trashëguar nga gjyshi dhe babai i tij, në punishten e re të hapur në tregun pas tërmeteve.
Punishtja e Mustafait, njërit prej përfaqësuesve të fundit të këtij zanati që dikur ushtrohej nga shumë mjeshtër, në Pazarin historik Uzun, u shemb pas tërmeteve të 6 shkurtit 2023.
Pas fatkeqësisë, Gezer e vazhdoi profesionin duke shkuar në lagjet rurale dhe vitin e kaluar hapi një punishte.
Në ditë të caktuara, ai merret me prodhimin dhe riparimin e samarëve në punishten e tij prej 10 metrash katrorë, ndërsa tri ditë në javë punon në zonat rurale.
- “Unë kam lindur, jam rritur dhe jam brumosur me këtë punë”
Mustafa Gezer tha për Anadolu se, megjithëse përdorimi i kafshëve të barrës është zvogëluar me industrializimin dhe mekanizimin, samarët vazhdojnë të përdoren në zonat rurale.
Duke theksuar se tashmë është ndër përfaqësuesit e fundit të zanatit, Gezer tha: “Unë nuk mund të bëj punë tjetër; kam lindur, jam rritur dhe jam brumosur me këtë punë. Nëse nuk e ndiej këtë aromë, nuk mund të fle. Jam mësuar, kjo është puna ime".
Gezer tha se do ta vazhdojë zanatin e samarxhiut për aq kohë sa do ta lejojë shëndeti.
Duke theksuar se kërkesa për samarë vazhdon për shkak të përdorimit të kafshëve të hipjes në lagjet rurale, ai tha:
“Nëse e lë këtë punë, nuk ka mjeshtër tjetër që ta bëjë. Njerëzit që jetojnë në fshatra dhe kanë kafshë do të mbeten në hall; ku do t’i riparojnë? Kafsha e barrës pa samar nuk bën punë. Qëllimi im është të mos i lë njerëzit në vështirësi. Nuk mendoj ta lë këtë zanat; do ta bëj deri sa të vdes".
Ai tregoi se u shkon në shtëpi të moshuarve që nuk kanë mjet transporti ose nuk mund t’i sjellin samarët për riparim, prandaj tri ditë të javës i kalon në zonat rurale.
Mustafa Gezer shtoi se dera e tij është gjithmonë e hapur për ata që duan ta mësojnë këtë zanat.
Turqi, samarxhiu vazhdon profesionin tradicional familjar në punishten e tij