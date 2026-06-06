Turkistani, kryeqyteti shpirtëror i botës turke i pasur me trasëgiminë historike dhe kulturore
I njohur si një nga qendrat më të rëndësishme të qytetërimit turk, qyteti ruan një numër monumentesh dhe vendesh me vlera të mëdha historike që lidhen me zhvillimin kulturor të rajonit.
Shpetim Hiseni
06 qershor 2026•Përditësim: 06 qershor 2026
photo: Mustafa Hatipoğlu / AA
Turkistan
Qyteti Turkistan në Kazakistan, i shpallur “kryeqytet shpirtëror i botës turke”, po tërheq vëmendjen e vizitorëve vendas dhe të huaj falë trashëgimisë së tij të pasur historike dhe kulturore, raporton Anadolu.
I njohur si një nga qendrat më të rëndësishme të qytetërimit turk, qyteti ruan një numër monumentesh dhe vendesh me vlera të mëdha historike që lidhen me zhvillimin kulturor të rajonit.
Ndër to veçohet mauzoleumi i Hoxha Ahmet Jeseviut, i cili konsiderohet një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë shpirtërore dhe arkitekturore të botës turke.
Jeta e përditshme në qytet vazhdon paralelisht me rritjen e fluksit turistik, ndërsa rrugët dhe hapësirat historike tërheqin gjithnjë e më shumë vizitorë.
Me kombinimin e historisë, kulturës dhe identitetit shpirtëror, Turkistani po shndërrohet në një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në rajon.
Turkistani, kryeqyteti shpirtëror i botës turke i pasur me trasëgiminë historike dhe kulturore