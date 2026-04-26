Tunizi, tregtari i njohur si "Mbreti i Agrumeve" tërheq vëmendjen me prezantimin e tij
Hamza Ayari, i cili tha se filloi të punonte në treg me babanë dhe xhaxhain e tij kur ishte vetëm 5-vjeç, është përpjekur të dallohet me prezantimin e tij estetik në profesionin e tij për vite me radhë
Mehmet Akif Turan
26 Prill 2026•Përditësim: 26 Prill 2026
photo: Mohamed Mdalla / AA
Tunis
Hamza Ayari, i cili shet fruta agrume në Tregun Qendror të Tunisit, tërheq vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj me tezgën e tij të dekoruar me limonë dhe portokalle.
I njohur në publik si "Mbreti i Agrumeve", Ayari për Anadolu tha se "ka kaluar një pjesë të madhe të jetës së tij në Tregun Qendror".
Duke shprehur përkushtimin e tij ndaj punës së tij, Ayari tha: "E dua punën time dhe punoj për ta bërë atë më mirë çdo ditë".
Duke u përpjekur të bëj një ndryshim me prezantimin
Hamza, i cili shfaq estetikisht produktet në tezgën e tij, po përpiqet ta çojë shitjen e frutave agrume përtej kuptimit klasik të artizanatit.
Duke deklaruar se ai jo vetëm që shet, por edhe promovon produktet, Ayari tha: "Unë nuk shes vetëm, unë dekoroj, krijoj zbukurime dhe promovoj produktet".
Duke thënë se është i njohur me përdorimet e frutave agrume, Ayari tregoi se ai u shpjegon klientëve të tij se cilat pjata dhe si mund të përdoren produktet.
"Unë e di se cili produkt është i përshtatshëm për çfarë. Kjo më lejon ta bëj punën time më mirë", tha Ayari, duke shtuar se ai kombinon "artin dhe tregtinë" në profesionin e tij.
Pjesëmarrja në festivale
Hamza, i cili gjithashtu merr pjesë në programe dhe festivale ushqimore, e sheh veten jo vetëm si një tregtar, por si "një nga emrat që luajnë një rol" në promovimin e Tunizisë dhe Tregut Qendror.
Duke shpjeguar se prezantimet e tij në treg kanë arritur audienca më të gjera me kalimin e kohës, Ayari tha: "Jam krenar që punoj këtu. Qëllimi im është të promovoj produktet tuniziane".
Duke deklaruar se Tregu Qendror është një nga simbolet e rëndësishme të vendit, Ayari tha se e sheh veten si pjesë dhe përfaqësues të kësaj strukture.
"E shoh veten si një ambasador të këtij tregu. Dua që njerëzit të shohin pasurinë e Tunizisë kur të vijnë këtu", tha ai, duke shtuar se synon të kontribuojë në promovimin e produkteve lokale, veçanërisht frutave agrume.
Duke vënë në dukje se qasja e prezantimit estetik po fillon të përhapet midis shitësve të tjerë në treg, Ayari theksoi se kjo krijon konkurrencë pozitive.
Duke dhënë një mesazh për rëndësinë e punës së palodhur, shitësi tunizian theksoi rëndësinë e të bërit mirë të punës dhe të bërjes i aftë, duke thënë: "Unë besoj se gjithçka do të përmirësohet ndërsa punojmë më shumë".
Është bërë një vend turistik
Stenda e tij po tërheq gjithashtu vëmendjen e turistëve falë imazheve të shpërndara në mediat sociale. Pas përhapjes së imazheve në atë platformë, shumë vizitorë përpiqen të bëjnë foto në tezgë.
Nancy, një turiste kineze që viziton Tunizinë, deklaroi se ishte hera e parë që shihte Tregun Qendror, duke thënë: "Në momentin që hyra brenda, kuptova se ishte një vend shumë i bukur. Më pëlqeu shumë Tunizia".
Nancy përmendi gjithashtu se bëri një foto suvenire në tezgën e Ayarit.
"Ai shquhet si për humanitetin ashtu edhe për punën e tij"
Pensionisti tunizian, Noureddine el-Avine tha se Hamza Ayari shquhet si për personalitetin ashtu edhe për njohuritë e tij profesionale.
Avine, i cili tha se bëri një foto me Ayarin, shtoi: “Ai është një person shumë i mirë. Ai shquhet si për humanitetin e tij ashtu edhe për produktet që shet”.
Avine vuri në dukje se Ayari i njeh mirë produktet e tij, duke thënë: “Ai i njeh luleshtrydhet, ai i njeh mandarinat. Ai i njeh dhe i paraqet të gjitha këtu në mënyrën më të mirë. Fjala e tij dhe imazhi që ai paraqet janë shumë të natyrshme dhe lokale. Ai është vërtet një artist”.
