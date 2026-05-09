Skulptori dërgon mesazh për paqen botërore me "skulpturën e pëllumbit" të realizuar nga mbetjet metalike
Halil İbrahim Sincar
09 Maj 2026•Përditësim: 09 Maj 2026
photo: Halil İbrahim Sincar / AA
Mardin
Nurettin Çakmak, një piktor dhe skulptor që jeton në Mardin të Turqisë, po përcjell një mesazh për paqen botërore me skulpturën e tij të pëllumbit, të krijuar duke përdorur afërsisht gjysmë toni mbetje metalike, për të rritur ndërgjegjësimin mjedisor, raporton Anadolu.
Nurettin Çakmak, i diplomuar në Departamentin e Edukimit të Arteve të Bukura të Fakultetit të Edukimit Ziya Gokalp në Universitetin Dicle në Diyarbakır, krijon skulptura nga mbetjet në punishten e tij të mbetjeve metalike që ndodhet poshtë shtëpisë së tij në lagjen Artuklu të qendrës së qytetit, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për natyrën, ndotjen mjedisore dhe riciklimin.
Çakmak, i cili ua ka dhuruar skulpturat e tij kompanive private, muzeve dhe institucioneve, ka krijuar veprën e tij të fundit: një skulpturë pëllumbi.
Së pari, Çakmak, baba i tre fëmijëve, pikturoi një pëllumb në murin e punishtes së tij. Pastaj, duke përdorur mjete bujqësore dhe materiale metalike si disqe, pjesë frenash, zinxhirë dhe arra që mblodhi, ai filloi të krijonte skulpturën e pëllumbit midis shpendëve.
Çakmak, i cili punoi me kujdes për skulpturën për rreth gjashtë muaj, ia dhuroi statujën afërsisht 2,5 metra të gjatë dhe 500 kilogramë Muzeut të Mbeturinave të Hasimoglu Atik Entegre AS në rrethin Midyat.
- "Pëllumbi është një simbol i Mardinit"
Çakmak, i cili po ndjek studimet master me tezë në Departamentin e Pikturës të Fakultetit të Arteve të Bukura në Universitetin Mardin Artuklu, tha se ka kryer vepra artistike në qytet për 30 vjet për të tërhequr vëmendjen ndaj ndërgjegjësimit mjedisor dhe ndotjes.
Ai shpjegoi se ka krijuar edhe vepra në studion e tij për rreth 5 vjet dhe se deri më sot ka ricikluar mbetje metalike dhe, me muaj pune, ka krijuar më shumë se 30 vepra, duke përfshirë Shahmaran (një krijesë legjendare që besohet se ka kokë njeriu dhe trup gjarpri), dre dhe zogun e rrezikuar Kauai, të cilin e ka ekspozuar në rajone të ndryshme.
Çakmak deklaroi se vepra e tij e re është një "skulpturë pëllumbi" e bërë nga mbeturinat metalike, që simbolizon Mardinin dhe paqen.
"Ishte një mangësi për mua që nuk kishte asnjë pëllumb midis veprave të mia. Vendosa dhe fillova të punoja për të bërë një pëllumb Mardini 6 muaj më parë. E krijova këtë vepër të bukur që shihni brenda 6 muajsh. Pëllumbi është një simbol sinonim i Mardinit", tha ai.
- "Po përpiqem të përcjell një mesazh për një botë më paqësore"
Duke theksuar se ai përdor mbeturinat metalike në veprat e tij për të tërhequr vëmendjen ndaj ndërgjegjësimit mjedisor, Çakmak theksoi gjithashtu se habitatet e kafshëve po pakësohen në botë dhe se të gjithë duhet t'i kushtojnë vëmendje kësaj.
Çakmak deklaroi se ai përdori kryesisht pjesë mekanike në skulpturën e tij të pëllumbit dhe se është e mundur të shihen më shumë se 50 lloje produktesh mbeturinash.
"Duhej të ishte e madhe që të ishte e dukshme. E bëra afërsisht 2,5 metra të lartë. Përdora mbi 500 kilogramë material. U sigurova të përdorja copa pak më të mëdha për qëndrueshmëri më të madhe. Fatkeqësisht, mjedisi dhe natyra jonë po ndoten. U përpoqa të krijoja një vepër të tillë për të rritur ndërgjegjësimin. Luftërat po ndodhin në shumë pjesë të botës. Pëllumbi simbolizon gjithashtu paqen. Me degën e ullirit në gojën e pëllumbit, doja të përcillja një mesazh për paqen botërore. Ne dëshirojmë që paqja të mbizotërojë në botë sa më shpejt të jetë e mundur. Ne duam një botë më të drejtë dhe paqësore", tha ai.
