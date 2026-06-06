Siri, gratë në Halep sjellin trashëgimi kulturore në shtëpitë e tyre me artin e mozaikut
Esma Mahbak, një artiste mozaiku që jeton në Halep dhe ekipi i saj prodhojnë panele mozaiku, pasqyra, llamba, tabaka, kuti dhe produkte dekorative duke përdorur vetëm gurë natyralë të nxjerrë nga rajone të ndryshme të Sirisë.
Ömer Koparan
06 qershor 2026•Përditësim: 06 qershor 2026
photo: Bakr Al Kasem / AA
HALEP
Esma Mahbak, një artiste mozaiku 42-vjeçare që jeton në Halep të Sirisë, mban gjallë artin tradicional të mozaikut me ekipin "Dhurata" që ajo themeloi dhe gjithashtu ndihmon të rejat të fitojnë një profesion dhe t'i sjellin ato në fuqinë punëtore, transmeton Anadolu.
Mahbak dhe ekipi i saj prodhojnë panele mozaiku, pasqyra, llamba, tabaka, kuti dhe produkte dekorative duke përdorur vetëm gurë natyralë të nxjerrë nga rajone të ndryshme të Sirisë në vend të materialeve të importuara.
Duke kombinuar artin tradicional të mozaikut me artizanate të tjera si qilima të endura me dorë, mjeshtëri prej metali dhe bakri, ekipi bashkon trashëgiminë kulturore me dizajne moderne.
Projektet janë ekspozuar në ndërtesën historike të njohur si Fari i Halepit, i cili është përdorur si pallat i guvernatorit Ibrahim Pasha gjatë periudhës osmane.
Vendi historik shquhet edhe si një qendër e rëndësishme kulturore ku të rinjtë dhe vizitorët takohen me zanatet tradicionale.
- "Synuam ta bëjmë artin e mozaikut pjesë të jetës së përditshme"
Duke shpjeguar se u njoh me artin e mozaikut në vitin 2018, Mahbak tha se teksa jepte trajnime për gratë, lindi ideja për të përfshirë vajza të reja në procesin e prodhimit.
Duke treguar historinë e krijimit të ekipit "Dhurata", Mahbak deklaroi se ata e kuptuan se ishte e vështirë për pikturat me mozaikë të përmasave të mëdha të arrinin masa të mëdha dhe tha: "Për këtë arsye, ne synuam ta bënim artin e mozaikut pjesë të jetës së përditshme. Duke zhvilluar produkte me figura kulturore dhe historike, ne donim të mbronim trashëgiminë tonë dhe t'ua prezantonim atë brezave të rinj".
"Ne duam t'u shtojmë një histori dhuratave. Ne prodhojmë abazhur, tabaka, pasqyra, kuti dhe slitë për të sjellë artin e mozaikut në çdo shtëpi", theksoi ajo.
Duke thënë se po përpiqen të ndërthurin artin e mozaikut me zanatet e tjera tradicionale, Mahbak tha se po fokusohen në vepra të reja që ndërthurin qilimat e punuar me dorë, punimin e metalit dhe bakrit me mozaikun.
Duke thënë se ky unitet krijon solidaritet mes profesioneve tradicionale, Mahbak u shpreh: "Shpresoj që të gjithë ata që e duan kulturën dhe trashëgiminë e tyre t'i mbrojnë këto vlera dhe t'i prezantojnë ato në botë".
Mahbak tha se shumëllojshmëria në rritje e materialeve u lejon atyre të prodhojnë portrete dhe produkte dekorimi modern. "Duke ndërthurur tradicionalen me modernen, ne arritëm të sjellim mozaik në çdo shtëpi", tha Mahbak.
- "Çdo gur na lidh me njëri-tjetrin"
Duke theksuar se arti i mozaikut nuk ka të bëjë vetëm me rregullimin e gurëve krah për krah, Mahbak deklaroi se gurët nga qytete dhe rajone të ndryshme bashkohen dhe krijojnë një lidhje të përbashkët kulturore.
"Këta gurë na lidhin me njëri-tjetrin. Ata simbolizojnë të jetuarit së bashku, mbrojtjen e vlerave tona dhe dashurinë për njëri-tjetrin. Është shumë e vlefshme për ne të prodhojmë vepra artistike me vlerë të lartë nga gurët e vendit tonë", tha ai.
- "Mozaiku nuk është vetëm art, është një histori"
Leyla Murad, e cila mësoi artin e mozaikut duke marrë pjesë në programet stërvitore të ekipit, shpjegoi se ajo u njoh me këtë zanat falë panaireve.
Duke thënë se i ndoqi kurset duke pyetur veten se çfarë është mozaiku dhe si prodhohet ai, Leyla tha: "Më bëri shumë të lumtur të mësoja ndërlikimet e këtij arti dhe ta eksploroja më thellë".
Duke u shprehur se arti i mozaikut është një trashëgimi e rëndësishme kulturore që duhet mbrojtur, ajo tha se është e një rëndësie të madhe transferimi i artizanatit tradicional te brezat e ardhshëm.
"Mozaiku nuk është vetëm një art për mua, por edhe një histori, histori e vendit tonë dhe popullit tonë. Çdo gur në këto vepra tregon një pjesë të jetës që jetojmë". tha Leyla.
Duke thënë se çdo gur përfaqëson një kujtim dhe përvojë, ajo tha: "Çdo gur dhe çdo vend me të cilin punojmë na kujton fëmijërinë dhe kujtimet tona të bukura. Prandaj, nuk duhet ta lëmë këtë zanat të harrohet, duhet të vazhdojmë ta mbajmë gjallë".
Siri, gratë në Halep sjellin trashëgimi kulturore në shtëpitë e tyre me artin e mozaikut