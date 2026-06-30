Në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, Shkup, gazetarëve iu prezantuan "Shijet Turke", raporton Anadolu.
Në aktivitetin e organizuar në një hotel nga Zyra e Këshilltarit për Kulturë dhe Promovim pranë Ambasadës së Turqisë në Shkup morën pjesë gazetarë nga Maqedonia e Veriut.
Gazetarët patën mundësinë që gjatë aktivitetit të njihen nga afër me kulturën e pasur gastronomike të Turqisë dhe të provojnë shijet tradicionale.
- "Kuzhina turke është trashëgimi e përbashkët midis Maqedonisë së Veriut dhe Turqisë"
Këshilltari për Kulturë dhe Promovim pranë Ambasadës Turke në Shkup, Enes Ozdemir, në fjalën e tij rikujtoi se këtë vit Java e Kuzhinës Turke organizohet me temën "Trashëgimia në një Sofër".
"Kuzhina turke është trashëgimi e përbashkët midis Maqedonisë së Veriut dhe Turqisë. Ne kemi gatime dhe kuzhinë shumë të ngjashme. Kultura jonë gastronomike është pasuri kolektive e formësuar gjatë shekujve përmes përvojave të përbashkëta të prodhimit dhe jetesës së përbashkët", tha ai.