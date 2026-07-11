Senegal, fshati historik i peshkimit rikthehet në jetë me muralet e tij
"Secili prej muraleve pasqyron jetën e Ngorit dhe kulturën e komuniteti Lebou. Ne së pari ua shpjegojmë kulturën e Ngorit artistëve. Çdo punë që bëjmë pasqyron vlerat e këtij fshati dhe të komunitetit Lebou", tha aktivisti Moussa Mbengue.
Fatma Esma Arslan Özdel
11 korrik 2026•Përditësim: 11 korrik 2026
photo: Cem Özdel / AA
DAKAR
Aktivisti Moussa Mbengue, i cili jeton në fshatin historik të peshkatarëve Ngor në Dakar, kryeqytetin e Senegalit, synon të ruajë kulturën e popullit Lebou, të mbrojë identitetin historik të fshatit dhe ta përcjellë atë te brezat e ardhshëm përmes projekteve artistike dhe mjedisore që ai udhëheq.
Ngor, i përfshirë nga guida globale e jetës urbane Time Out në vitin 2021 mes “10 lagjeve më tërheqëse në botë”, tërheq vizitorët me rrugicat e ngushta, restorantet buzë detit dhe muralet që pasqyrojnë trashëgiminë kulturore të fshatit.
Përmes Shoqatës “Ta zbukurojmë Ngorin” (Rafetal Ngor), të cilën e ka themeluar, Mbengue zhvillon projekte mjedisore, organizon aktivitete pastrimi dhe pyllëzimi me banorët e lagjes dhe, së bashku me artistë vendas e të huaj, pikturon murale që pasqyrojnë historinë e fshatit dhe kulturën e komunitetit të peshkatarëve të etnisë Lebou.
Duke folur për Anadolu, Mbengue tregoi se projekti lindi kur vuri re se, ndonëse Ishulli Ngor në anën tjetër të fshatit tërhiqte vëmendjen me ndërtesat e tij shumëngjyrëshe, shtëpitë në fshat ishin shumë të amortizuara.
Ai tha se, me pëlqimin e familjeve, filluan të lyejnë shtëpitë e vjetra të fshatit, historia e të cilit daton që nga shekulli XV.
Duke theksuar se Ngori ka qenë për shekuj me radhë një fshat peshkatarësh i banuar nga komuniteti Lebou, Mbengue tha se synimi i tyre nuk është vetëm zbukurimi i shtëpive, por edhe bërja e dukshme e trashëgimisë kulturore të fshatit.
“Secili mural pasqyron jetën e Ngorit dhe kulturën Lebou. Artistëve që vijnë këtu fillimisht ua prezantojmë kulturën e Ngorit. Çdo punim që realizojmë pasqyron vlerat e këtij fshati dhe të komunitetit Lebou. Për shembull, figura e gruas që mban peshk përfaqëson gratë që shesin në treg peshkun e kapur nga burrat që dalin në det. Ne duam ta bëjmë më të njohur kulturën Lebou që mbizotëron në këtë fshat”, tha ai.
Mbengue bëri të ditur se deri më sot në projekt kanë marrë pjesë më shumë se 60 artistë nga vende të ndryshme, veçanërisht nga Brazili, Spanja, Franca, Britania e Madhe dhe Italia, duke shtuar se fillimisht shtëpitë lyhen tërësisht dhe më pas artistët realizojnë muralet.
Ai theksoi se projekti nuk kufizohet vetëm te arti rrugor, pasi shoqata organizon rregullisht edhe aktivitete pastrimi dhe pyllëzimi, ku ekipet e lyerjes dhe restaurimit të mureve punojnë paralelisht me artistët.
Mbengue tha se deri më sot janë realizuar 62 murale dhe janë lyer plotësisht 42 shtëpi në të gjithë fshatin. Ai shtoi se punimet, të cilat fillimisht zhvilloheshin vetëm pranë bregdetit, janë shtrirë në pjesë të tjera të fshatit pas kërkesave të banorëve.
Duke vënë në dukje se çdo lagje është lyer me ngjyra të veçanta, Mbengue tha: “Ne duam ta shndërrojmë Ngorin në një fshat plot ngjyra dhe më të gjelbër. Ky është vetëm fillimi.”
Lebout, një nga komunitetet më të vjetra që jetojnë në bregdetin e Senegalit, njihen si popullsia themeluese e vendbanimeve historike si Dakar, Yoff, Ouakam, Ngor dhe Hann.
Komuniteti Lebou, i cili e siguron jetesën kryesisht nga peshkimi, konsiderohet një nga elementet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të Senegalit falë traditave të tij të veçanta, riteve fetare, mënyrës së jetesës së lidhur ngushtë me detin dhe kulturës së solidaritetit.
Senegal, fshati historik i peshkimit rikthehet në jetë me muralet e tij