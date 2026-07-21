Rruga 2.000-vjeçare në qytetin antik në Turqinë e Mesdheut rikthehet në jetë

Süleyman Elcin
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Një rrugë gati 2000-vjeçare që lidh një teatër antik dhe akropolin është zbuluar në qytetin antik të Aspendos në Antalya, në rajonin mesdhetar të rivierës turke.
Gërmimet në Aspendos, një nga qytetet e lashta më të rëndësishme të rajonit bregdetar të Pamfilisë, janë kryer që nga viti 2022 nën udhëheqjen e Mustafa Bilginit, një arkeolog në Universitetin "Afyon Kocatepe" dhe kanë marrë vrull të ri nën Projektin e Trashëgimisë për të Ardhmen e Ministrisë Turke të Kulturës dhe Turizmit.
Gërmimet zbuluan rreth 300 metra të rrugës antike që lidh teatrin me akropolin, së bashku me zbulime të rëndësishme, përfshirë një furrë buke të ruajtur mirë, ndërtesa publike, shtëpi banimi, një portë monumentale dhe sisteme të avancuara të infrastrukturës.
Duke folur për Anadolu, Bilgin tha se qyteti antik, i njohur prej kohësh për teatrin dhe ujësjellësit e tij, tani do t'u ofrojë vizitorëve një përvojë të re përmes strukturave të tij monumentale të vendosura në akropol.
Ai tha se puna në Rrugën e Teatrit është drejt përfundimit pas dy vjet gërmimesh. "Tani vizitorët do të mund të ecin nga teatri në akropol përmes një rruge të lashtë. Në antikitet, kjo ishte një nga arteriet më të ngarkuara të transportit urban të Aspendos. Përgjatë rrugës, ne kemi zbuluar kryesisht ndërtesa publike monumentale, ndërtesa rezidente", theksoi Bilgin.
Arkeologu Bilgin tha se ata identifikuan nekropolin lindor të qytetit antik jashtë portës lindore të qytetit, duke vënë në dukje se një varr i epokës klasike i zbuluar atje tregon se zona është përdorur si varrezë që nga fundi i shekullit të pestë para Krishtit.