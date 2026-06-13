Rrokaqielli më i lartë i Afrikës Lindore tërheq vëmendjen e vizitorëve në Etiopi
Me një lartësi prej 209 metrash dhe 53 kate, rrokaqielli konsiderohet si ndërtesa më e lartë në Afrikën Lindore dhe shërben si selia e përgjithshme e bankës më të madhe publike të Etiopisë (Commercial Bank of Ethiopia)
Erkut Kargın
13 qershor 2026•Përditësim: 13 qershor 2026
photo: Erkut Kargın / AA
ADDIS ABABA
Rrokaqielli që ndodhet në kryeqytetin e Etiopisë, Addis Ababa, dhe që thuhet se është ndërtesa më e lartë në Afrikën Lindore, tërheq vëmendjen e vizitorëve, raporton Anadolu.
Me një lartësi prej 209 metrash dhe 53 kate, rrokaqielli konsiderohet si ndërtesa më e lartë në Afrikën Lindore dhe shërben si selia e përgjithshme e bankës më të madhe publike të Etiopisë (Commercial Bank of Ethiopia).
Ndërtesa, e cila dallohet me hapësirat e zyrave dhe pjesët tregtare, bie në sy si një nga qendrat financiare dhe të biznesit të Addis Ababës.
Në Addis Ababën që vitet e fundit po përjeton një transformim të shpejtë me linjën e metrosë, rrugë të reja, projekte banimi dhe qendra biznesi, strukturat moderne po bëhen më të dukshme në qendër të qytetit.
Rrokaqielli, i cili mund të shihet nga shumë pika të kryeqytetit, renditet ndër ndërtesat më tërheqëse të Addis Ababës.
Kur shihet nga pjesët më të larta të qytetit, ndërtesa dallohet qartë nga struktura e dendur urbane përreth saj.
Në një qytet që është shtëpi e Unionit Afrikan dhe shumë organizatave ndërkombëtare, strukturat moderne që ngrihen pasqyrojnë gjithashtu rëndësinë e Addis Ababës në tregtinë rajonale, diplomacinë dhe financat.
Banorët e qytetit dhe vizitorët e vlerësojnë rrokaqiellin si një nga simbolet e strukturës në zhvillim të Addis Ababës.
Qeveria e Etiopisë synon ta shndërrojë kryeqytetin Addis Ababa në një nga qendrat e rëndësishme të Afrikës Lindore me investime në infrastrukturë, transport dhe financa.
Rrokaqielli më i lartë i Afrikës Lindore tërheq vëmendjen e vizitorëve në Etiopi