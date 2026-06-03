Ritmet dhe vallet tradicionale u bashkuan në festivalin "Nguenteli 2026" në Senegal

Festivali "Nguenteli 2026" i mbajtur në Mbour të Senegalit, mblodhi së bashku artistë tradicionalë nga rajone të ndryshme dhe kërcimtarë vendas në të njëjtën skenë, raporton Anadolu.
Grupi tradicional senegalez i goditjeve dhe vallëzimit "Ngueweul Rythme" organizoi një festival tradicional të goditjeve dhe vallëzimit në një nga sheshet më të mëdha të Mbour, 150 kilometra nga kryeqyteti Dakar.
Në festivalin e quajtur "Nguenteli 2026", artistë nga rajonet Saint-Louis, Louga, Diourbel, Dakar, Thies, Kaolack dhe Casamance të Senegalit mbushën sheshin me ritme tradicionale gjatë gjithë ditës.
Ndërsa performancat u shfaqën me instrumente goditjeje afrikano-perëndimore si sabar, tama, tabala, sovruba, djembe dhe khine, shfaqjet shoqëruan edhe kërcimtarë, këngëtarë, humoristë dhe figura mistike nga kultura senegaleze.
Në skenë u ngjit edhe grupi “Dakura Women”, i cili synon të rrisë shikueshmërinë e femrave në fushën e instrumenteve me goditje në Afrikë dhe tërhoqi vëmendjen e madhe të publikut.
Ndërsa në festival, i cili zgjati deri në perëndim të diellit, u shpjegua historia e goditjeve tradicionale, banorët vendas patën mundësinë të njiheshin nga afër me trashëgiminë kulturore me performanca lokale të vallëzimit dhe muzikës.
Cheikh Ma Djimbira Ndiaye, themeluesi i "Ngueweul Rythme", i cili organizon festivalin, tha në një deklaratë për Anadolu se shfaqjet që kanë realizuar në hotele dhe salla të mëdha të performancës i sollën në hapësirën publike për herë të parë dhe se qëllimi i tyre është të sjellin trashëgiminë kulturore në një audiencë më të gjerë.
Ndiaye tha se me shfaqje të tilla skenike, ata duan të kontribuojnë në ruajtjen e trashëgimisë kulturore të Senegalit dhe përcjelljen e saj tek brezat e rinj.
Ai synon ta shndërrojë festivalin, i cili u mbajt për herë të parë këtë vit, në një takim kulturor ndërkombëtar kushtuar ritmeve tradicionale afrikane në vitet e ardhshme.