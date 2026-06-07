Pavarësisht humbjes së familjes në sulmet izraelite, animatori palestinez vazhdon t'u sjellë buzëqeshje fëmijëve

Safiye Karabacak, Ekrem Biçeroğlu
07 qershor 2026•Përditësim: 07 qershor 2026
Animatori palestinez, Feda Talal ed-Daur, i cili humbi familjen dhe shtëpinë në sulmet izraelite në Rripin e Gazës, përpiqet të lehtësojë traumën e sulmeve të përgjakshme ndaj fëmijëve palestinezë.
Sulmet, të cilat filluan në tetor 2023 dhe vazhdojnë në Gaza pavarësisht një armëpushimi, kanë shkatërruar shumë zona ku fëmijët mund të merrnin frymë lirisht, kënde lojërash, shkolla dhe shtëpi. Gëzimi i fëmijëve palestinezë që i mbijetuan sulmeve është "varrosur" gjithashtu nën rrënoja.
Daur, i cili ka punuar si animator për rreth 15 vjet, vendos grim para pasqyrës, vishet me kostume dhe punon me të gjitha forcat për të sjellë buzëqeshje në fytyrat e fëmijëve që kanë harruar si të qeshin dhe për t'i ndihmuar ata të kapërcejnë efektet traumatike të sulmeve.
Sipas fjalëve të Daur, t'i bëjë fëmijët të qeshin dhe të sigurojë që macja e tij e bardhë të hajë ushqimin janë ndër gjërat më të rëndësishme në jetën e tij.
- Duke sjellë buzëqeshje në fytyrat e fëmijëve për 15 vjet
Duke folur për Anadolu, Daur tha se ka qenë animator që punon me fëmijë për më shumë se 15 vjet.
Pasi humbi familjen e tij në sulmet izraelite dhe pasi u rikthye në vetëdije në Spitalin Arish në Egjipt pas sulmit, Daur tha: "Isha në koma. Kur erdha në vete, pyeta se si isha plagosur. Më treguan një foto timen në internet, të bërë ndërsa po bija nga kati i pestë".
Kur filloi të shërohej, mësoi se gruaja, vajza dhe djali i tij kishin vdekur. "Qava shumë. Pas kësaj, u përpoqa të mblidhja veten, iu përkushtova lutjes dhe adhurimit", tha ai.
Daur vuri në dukje se bleu bojën dhe lodrat që humbi në bombardime në mënyrë që të mund të kthehej në punën e tij si animator.
- "Gjej ngushëllim te macja ime"
Dauri, i cili deklaroi se e solli macen e tij, e cila ka qenë shoqëruesja e tij për rreth një vit, së bashku me ngjyra dhe lodra kur u kthye nga Egjipti në Gaza, tha: "Mora një pasaportë dhe dokumente zyrtare për macen time. Na shkaktuan probleme disa herë në pikat e kontrollit. Macja ime ishte mbi shpatullën time gjatë gjithë rrugës".
Duke thënë se e mori macen kur doli nga spitali, ai shtoi: "Humba gruan time, vajzën time dhe djalin tim, dhe më mungojnë shumë. Por ajo që kam tani më mban në këmbë psikologjikisht. Gjej ngushëllim te macja ime, të cilën e mora pasi dola nga spitali".
Daur, i cili tha se vendosi t'i rikthehej animacionit për fëmijë, deklaroi: "Ne të gjithë duhet të bashkohemi për t'u dhënë fëmijëve shpresë dhe forcë. Ne duhet t'u japim fëmijëve forcë, shpresë dhe gëzim dhe t'i kthejmë ata në gjendjen që ishin para luftës. Ngadalë por me siguri, ne do t'i bëjmë fëmijët më të mirë nga ç'janë tani. Ajo që ka ndodhur dhe po ndodh në Rripin e Gazës është shkatërrim total për fëmijët, gratë, të rinjtë dhe burrat. Ne duhet të bashkohemi për të ecur përpara".