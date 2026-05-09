Pamje mahnitëse të teqesë në Blagaj të filmuara nga ajri, një destinacion unik në Bosnjë e Hercegovinë
Blagaj njihet si një vend ku ndërthuren bukuritë natyrore, historia dhe spiritualiteti, duke e bërë një destinacion unik në hartën turistike
Elvır Hodzıc
09 Maj 2026•Përditësim: 09 Maj 2026
Sarajevë
E gdhendur në shkëmb, pranë vetë burimit të lumit Buna, Teqeja e Blagajt është një nga monumentet më të njohura të trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore të Bosnje e Hercegovinës, raporton Anadolu.
E ndërtuar në shekullin e 15-të, pak kohë pas ardhjes së osmanëve në këto troje, teqeja gjatë historisë ka shërbyer si vend lutjeje, meditimi dhe tubimi për dervishët dhe edhe sot përfaqëson një simbol të rëndësishëm të traditës sufiste.
Objekti ndodhet rrëzë një shkëmbi të lartë, pranë burimit të lumit Buna, një nga lumenjtë karstikë më të pastër në Evropë, uji i të cilit konsiderohet ndër burimet më të ftohta dhe më të pasura në kontinent.
Teqeja e Blagajt dallohet për ndërthurjen specifike të arkitekturës orientale dhe mesdhetare, ndërsa struktura e saj e thjeshtë është e integruar plotësisht në ambientin natyror.
Sipas të dhënave historike dhe gojëdhënave, gjatë shekujve teqenë e kanë vizituar dhe në të kanë qëndruar dervishë dhe shehlerë nga pjesë të ndryshme të Perandorisë Osmane.
Sot, ky lokalitet është një nga destinacionet turistike më të vizituara në Hercegovinë, që çdo vit tërheq mijëra vizitorë nga vendi dhe jashtë tij.
