Ora në kullën 118-vjeçare është në mbikqyrje nga i njëjti zejtar për 40 vjet
Kulla e Sahatit, e ndërtuar në vitin 1908, me strukturën e saj shtatëkatëshe renditet ndër simbolet më të rëndësishme historike të qytetit Yozgat në Turqi.
Sait Çelik
01 gusht 2026•Përditësim: 01 gusht 2026
photo: Sait Çelik / AA
YOZGAT
Kulla e Sahatit, një nga simbolet e Yozgatit në Turqi, vazhdon të tregojë kohën falë mirëmbajtjes dhe riparimeve që mjeshtri i elektronikës, Sinan Katlan, 62-vjeç, kryen prej 40 vitesh.
Kulla e Sahatit, e ndërtuar në vitin 1908 nga mjeshtri Shakir me porosi të kryetarit të atëhershëm të bashkisë, Tevfikizade Ahmet Bey, me strukturën e saj shtatëkatëshe renditet ndër simbolet më të rëndësishme historike të qytetit.
Objekti, i cili me orët e vendosura në të katër faqet e tij zë një vend të rëndësishëm në kujtesën e Yozgatit, prej 118 vitesh u tregon banorëve kohën.
Katlan, i cili riparon pajisje elektronike në punishten e tij, çdo të enjte ngjitet në Kullën historike të Sahatit në Sheshin e Republikës, ku kurdis mekanizmin e orës, kryen mirëmbajtjen dhe rregullimin e saj.
- Jetën e kaloi duke dëgjuar tingullin "tik-tak"
Sinan Katlan tha për Anadolu se dashuria e tij për orët nisi që në fëmijëri, ndërsa mirëmbajtjen dhe riparimin e Kullës së Sahatit e mësoi nga mjeshtri Halim, i cili në atë kohë kujdesej për kullën.
Ai tregoi se ndër vite në mirëmbajtjen e kullës kanë punuar mjeshtër të ndryshëm, por se prej 40 vitesh është ai që e kurdis orën.
"Stinët ndryshuan, vitet kaluan, njerëzit erdhën e shkuan, por Kulla e Sahatit qëndroi gjithmonë në të njëjtin vend. Edhe unë pjesën më të madhe të jetës sime e kam kaluar duke dëgjuar tingullin e saj 'tik-tak'", tha ai.
Katlan u shpreh krenar që ora vazhdon ende t'u tregojë njerëzve kohën.
Ora në kullën 118-vjeçare është në mbikqyrje nga i njëjti zejtar për 40 vjet