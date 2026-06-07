Nxënësit transformuan 50 mijë kapakë të shisheve plastike në vepra arti
Në projektin që filloi në shtator 2025, 280 nxënës mblodhën kapakë të shisheve plastike për afërsisht shtatë muaj.
Atahan Gezer, Muhsin Arslan
07 qershor 2026•Përditësim: 07 qershor 2026
photo: Atahan Gezer / AA
BILECIK
280 nxënës të shkollave të mesme në Sogut të Bilecikut në Turqi bënë një dekorim muri prej 10 metrash katrorë që përshkruan nëndetin duke përdorur 50 mijë kapakë shishesh të mbeturinave që ata mblodhën për rreth shtatë muaj, raporton Anadolu.
Në kuadër të projektit "Riciklimi i plastikës", i cili u zbatua nën konsulencën e mësueses së arteve pamore në shkollën e mesme Ertugrulgazi, Hatice Davuça Tumer, nxënësit mblodhën së bashku mbulesat e mbeturinave që mblodhën nga shtëpitë dhe mjediset e tyre.
Në projektin që filloi në shtator 2025, 280 nxënës mblodhën kapakë të shisheve plastike për afërsisht shtatë muaj. Kopertinat, të dorëzuara në prill, u renditën sipas ngjyrës dhe madhësisë.
Tumer, e cila krijoi dizajnin e dekorimit me Tokën në qendër dhe krijesat e detit si balenat, oktapodët dhe koralet rreth saj, filloi të punojë me nxënësit në fillim të majit.
Ajo dhe nxënësit e saj, të cilët ngjitën mbulesat me silikon në murin 2 metra të lartë dhe 5 metra të gjerë në katin e parë të shkollës, përfunduan dekorimin në fund të majit.
Drejtori i shkollës, Ismail Tilmeç tha për Anadolu se Tumer dhe nxënësit e saj krijuan një vepër arti.
- "I dhamë një identitet të ri kapakëve të mbeturinave plastike"
Mësuesja e arteve pamore, Tumer, deklaroi se përdorimi i materialeve të ricikluara në art po bëhet gjithnjë e më i zakonshëm.
Duke thënë se donte t'ua tregonte këtë situatë nxënësve të saj, Tumer tha: "Ne i dhamë një identitet të ri kapakëve të plastikës. Studentët tanë punuan shumë. Ne u argëtuam. Punuam me shtresa. Në disa vende ka 3 shtresa kapakë".
Ajo përmendi se ata përdorën tonet blu dhe jeshile të Tokës dhe krijesat e detit në dekorim për të krijuar një temë "riciklimi".
Duke theksuar se këto krijesa dëmtohen shumë nga mbetjet, Tumer shtoi se ato do të ndërgjegjësojnë studentët me projekte të ngjashme në të ardhmen.
Halil Dulger, një nga nxënësit që mori pjesë në projekt, vuri në dukje se ata kaluan një kohë argëtuese gjatë fazës së ndërtimit.
"Ne mblodhëm thasë plot me kapak. Në këtë fazë, bëra kutitë e mia me kapakë të mbeturinave. I mblodha kapakët këtu. Kur shikoj ornamentin, shoh përpjekjen që kemi bërë." tha Dulger.