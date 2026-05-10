Një libralidhës në Gaza riparon dhe restauron kopje të Kuranit të dëmtuara nga sulmet izraelite
"Njerëzit filluan të na sillnin kopje të Kuranit dhe ne filluam t'i riparonim dhe restauronim ato. 50-100 kopje të Kuranit mbërrijnë çdo ditë", tha libralidhësi palestinez Rafet Abdulaziz Cebr.
Gülşen Topçu, Hamza Z. H. Qraiqea
10 Maj 2026•Përditësim: 10 Maj 2026
photo: Hamza Z. H. Qraiqea / AA
Gaza
Libralidhësi palestinez, Rafet Abdulaziz Cebr, riparon dhe restauron kopje të Kuranit të dëmtuara dhe të grisura nga sulmet izraelite në një punishte të improvizuar që ai ngriti në një rrugë në Qytetin e Gazës, transmeton Anadolu.
Gjatë sulmeve të Izraelit në Rripin e Gazës, shumë xhami, si dhe shtëpi, u shkatërruan, dhe kopjet e Kuranit të gjetura atje u dogjën, u grisën ose mbetën nën rrënoja.
Pavarësisht bllokadës së vazhdueshme, palestinezët vazhdojnë të luftojnë për të ruajtur jetën e tyre të përditshme dhe për të praktikuar besimet e tyre fetare.
Meqenëse nuk hyjnë kopje të reja të Kuranit në Gaza për shkak të bllokadës, dhe nuk ka makina shtypi në Gaza për t'i shtypur ato, ka mungesë Kuranësh.
Prandaj, palestinezët po riparojnë dhe restaurojnë kopjet e dëmtuara përmes përpjekjeve individuale.
- Riparimi i Kuranëve të grisur
Cebr, i cili ka qenë libralidhës për shumë vite, filloi të lidhë dhe riparojë Kuranë të konsumuar dhe të grisur në një punishte të vogël në një tendë që ai ngriti në Qytetin e Gazës për këtë qëllim.
Cebr tha se Kuranët u dëmtuan dhe u grisën rëndë kur xhamitë u shkatërruan në luftë, duke shtuar: "Njerëzit filluan të na sillnin Kuranët dhe ne filluam t'i riparonim dhe restauronim ato. Ne marrim 50-100 Kuranët në ditë".
"Ky është një projekt shumë i madh. Ka mijëra Kuranët e grisur dhe është e pamundur për ne të punojmë në të gjitha. Kjo punë kërkon 20 persona. Ne jemi vetëm 2 persona. Mund të riparojmë 6, maksimumi 8 Kurane në ditë".
- Duke u përpjekur të plotësojmë mungesën e Kuranëve
Cebr deklaroi se ata përballen me vështirësi të mëdha në riparimin e Kuranëve, kryesisht për shkak të mungesës së materialeve, motit të nxehtë dhe një mjedisi pune me pluhur.
"Kuranët që vinin më parë nga Egjipti dhe Arabia Saudite nuk po mbërrijnë më. Në Gaza nuk ka shtypshkronja për të shtypur Kuranë. Njerëzit po kërkojnë Kuranë", tha Cebr, duke treguar se pavarësisht burimeve të tyre të kufizuara, ata po plotësojnë një boshllëk të konsiderueshëm me punën e tyre.
