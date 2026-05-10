Një fermer nga Erzurumi e shndërroi mallin për gruan e tij në art
Rıdvan Korkulutaş, Metin Dere
10 Maj 2026•Përditësim: 10 Maj 2026
Ilhami Kocaeli, një fermer 60-vjeçar që jeton në Çat të Erzurumit, Turqi, e shndërroi një gur në art nga malli për gruan e tij, nga e cila është ndarë për një kohë.
Ilhamiu, i cili merret me bujqësi në fshatin Karaca të Çatit dhe ka katër fëmijë dhe katër nipër e mbesa, humbi gruan e tij, Daggul Kocaeli (60), afërsisht dy vjet më parë kur ajo shkoi në Tekirdag për të ndihmuar djalin dhe nusen e saj gjatë lindjes së fëmijëve të tyre binjakë.
I vetëm në shtëpi, Ilhamiu ndjeu një mall të madh për gruan e tij, nga e cila ishte ndarë për herë të parë.
Ndërsa po ngiste traktorin e tij për në fshat mori një gur ranor që pa në fushë dhe e çoi në shtëpi.
Duke vendosur ta formësonte këtë gur si hobi, ai fillimisht gdhendi fytyrën e gruas së tij në të.
Me kalimin e kohës, Ilhamiu e shndërroi këtë vepër në art.
Pavarësisht se vuan nga sëmundja kronike obstruktive pulmonare (SPOK), ai ende përdor një kazmë për të gërmuar gurë dhe i transporton ata në fshatin e tij me traktor.
Duke përdorur mjete të tilla si sëpata, dalta, sharra hekuri, thika dhe lima, ai i shndërron gurët në vepra të vërteta arti.
Duke krijuar gati 160 vepra, duke përfshirë figura shqiponjash, Medresenë e Minares së Dyfishtë, kopshti i tij në shtëpinë e tij gjysmë shekulli i vjetër, i ngjan një muzeu në ajër të hapur me veprat e ekspozuara.
Fermeri nga Erzurumi, i cili gjithashtu zotëron talent muzikor, luan baglama (instrument turk me tela) dhe këndon këngë popullore në kopshtin e tij ku ekspozohen punimet prej guri.
- "Dua të hap një ekspozitë për të dhënë shembull për të rinjtë"
Ilhami Kocaeli për Anadolu tha se ai dhe gruaja e tij janë të martuar prej 41 vitesh dhe se ndihet shumë i vetmuar dhe i mungon shumë gruaja e tij kur ajo shkon të vizitojë djalin e tyre.
Ai shpjegoi se gjatë këtij procesi, ai shkoi në fshatin Kasikli për një udhëtim me traktor dhe vendosi të punonte me gurin e parë që gjeti në natyrë.
Ilhami deklaroi se donte ta kalonte kohën duke punuar me gurë, i shtyrë nga malli për gruan e tij dhe gëzimi i lindjes së nipërve të tij, dhe se gdhendi fytyrën e gruas së tij në gur, duke e krahasuar atë me një princeshë.
Fermeri i cili tha se ka krijuar afërsisht 160 vepra arti me gur, i cili është një hobi për të, vuri në dukje se format e gurëve janë origjinale.
"Unë i kam bërë figurat mashkullore dhe femërore duke punuar me to në mendjen time. Kam bërë shqiponjën, Medresenë e Minares së Dyfishtë, Ataturkun dhe figurat e strucit duke kërkuar në internet. Ndonjëherë të huajt humbasin dhe vijnë këtu, ndalen para derës, shikojnë nga kurioziteti. Flamuri im turk valëvitet gjithmonë këtu. Nuk mund të marrësh asgjë në jetën e përtejme. Do të marrësh vetëm një qefin prej 2 metrash. Kjo është arsyeja pse përpiqem të sillem mirë dhe të bëj gjëra sa më shumë që të mundem".
Kocaeli, i cili tha se i pëlqen gjithashtu të shkruajë, të vizatojë, të luajë me baglama dhe të këndojë këngë popullore, deklaroi: "Ndoshta nëse të rinjtë i shohin këto në një ekspozitë, do të mendojnë: 'Nëse Ilhamiu e filloi këtë punë në moshën 60-vjeçare dhe ia doli, ne mund të arrijmë një nivel më të mirë në një moshë të re'. Dua të hap një ekspozitë për të qenë një shembull për të rinjtë".