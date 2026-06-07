Nga pasioni për antikat, 64-vjeçari mblodhi mbi 1 mijë objekte
Rexhep Aslan, i cili jeton në Sivas, Turqi, filloi të mbledhë objekte antike rreth 15 vjet më parë kur u interesua për sendet e vjetra që përdorte për qëllime dekorimi në shtëpitë e miqve të tij.
Serhat Zafer, Çetin Karaçoban
07 qershor 2026•Përditësim: 07 qershor 2026
photo: Çetin Karaçoban / AA
SIVAS
Garazhi i 64-vjeçarit Rexhep Aslan, i cili jeton në Sivas, Turqi, i pajisur me sende të vjetra që ai mbledh prej 15 vitesh, i ngjan një muzeu të vogël.
Aslan filloi të mbledhë objekte antike rreth 15 vjet më parë kur u interesua për sendet e vjetra që përdorte për qëllime dekorimi në shtëpitë e miqve të tij.
I mërzitur nga jeta e qytetit, Aslan filloi të kalojë verën në fermën e trashëguar nga babai i tij në fshat.
Zyrtarët dhe qytetarët vizitojnë garazhin përballë shtëpisë së Aslanit, të cilin ai me kalimin e kohës e ka pajisur me sende të vjetra.
Rexhep Aslan tha për Anadolu se ka filluar të mbledhë objekte antike rreth 15 vjet më parë, i frymëzuar nga karrocat e kuajve, karrocat e buajve dhe veglat e vjetra bujqësore që shihte në kopshtet e fermave në qendër të qytetit.
Duke shpjeguar se sipërfaqen prej rreth 120 metra katrorë që ndërtoi si garazh e ktheu në muze, Aslan u shpreh se të gjitha objektet që ai ekspozoi këtu kanë një histori shekullore.
Duke thënë se sendet e vjetra të kuzhinës, shtëpiake dhe mjetet bujqësore kanë vlerë antike, Aslan tha: "Shumica e objekteve kanë data të shkruara. Ky është një pasion, kam udhëtuar në 16 provinca dhe kam mbledhur afro 1.000 objekte historike", tha ai.
Duke theksuar se ndonjëherë blen objekte duke shpenzuar shuma të mëdha parash, Aslan tha: "Kjo ka një kosto të madhe financiare. Ka kënaqësi në çdo gjë, por ne nuk ngopemi me këtë punë. Nuk është e mundur të mblidhen para për këtë biznes. Janë të paktën 1000 copë, të mëdha dhe të vogla, këtu, madje mund të kalojë." tha ai.
- "Objekti më i vjetër është një lugë 300-vjeçare"
Aslan theksoi se personat që vizituan garazhin e tij, të cilin ai e cilësoi si muze, e kanë pëlqyer shumë.
"Të gjithë ata që e shohin këtë vend e pëlqejnë, e shijojnë. Ata janë të lumtur dhe kur ata janë të lumtur, jam i lumtur edhe unë. Ky është hobi im dhe kaloj kohë këtu në kohën time të lirë. I pastroj dhe i fshij objektet. 70 për qind e materialeve këtu janë mbi 100 vjet të vjetra. Më i vjetri është një lugë 300-vjeçare, e cila ka shkrime në mes. Në dorezë ka figura të tigrit dhe drerit. Kam një orë muri 120-vjeçare të prodhuar në 1915, një sobë hekuri të prodhimit francez, një samovar të prodhimit rus të modelit 1896 dhe një radio diskografike 150-vjeçare. Unë e bleva samovarin 150-vjeçar nga një tregtar antike në Stamboll. Unë e di historinë e secilës prej veprave këtu", tha ai.
Rexhepi deklaroi se i ka blerë objektet nga 16 provinca, veçanërisht nga Stambolli dhe Ankaraja dhe tha: "Jam kurioz, kam një sëmundje të tillë. Të gjithë tregtarët e sendeve të vjetra e dinë që unë i blej objektet, por edhe ata e dinë që nuk i shes. Nuk kam në plan t'i shes sepse jam koleksionist", tha ai.
Nga pasioni për antikat, 64-vjeçari mblodhi mbi 1 mijë objekte