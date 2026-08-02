Ndërron jetë në moshën 80-vjeçare aktori i serialit “Sopranos”, Vincent Pastore

Merve Berker
02 gusht 2026•Përditësim: 02 gusht 2026
ANKARA (AA) – Vincent Pastore, aktori i njohur më së shumti për rolin e Salvatore Bonpensiero në serialin televiziv “The Sopranos”, ka ndërruar jetë në moshën 80-vjeçare, transmeton Anadolu.
Pastore është gjetur i vdekur në shtëpinë e tij në lagjen Bronx të Nju Jorkut të shtunën pasdite, njoftuan autoritetet, duke shtuar se nuk kishte shenja të ndonjë veprimi kriminal, raportoi CBS News.
“Pata privilegjin ta përfaqësoja Vinnyn për më shumë se 30 vjet, shumë kohë përpara se ‘The Sopranos’ ta bënte atë një emër të njohur për publikun”, ka thënë menaxheri i aktorit, Robert Attermann.
Pastore luajti rolin e Bonpensieros gjatë të gjashtë sezoneve të “The Sopranos”, nga viti 1999 deri në vitin 2007.
Edhe pse personazhi i tij u vra në sezonin e dytë pasi u zbulua se ishte informator i FBI-së, ai më vonë u rikthye në disa paraqitje si mysafir.
I lindur në Bronx më 14 korrik 1946, Pastore shërbeu në Luftën e Vietnamit përpara se të merrte diplomë në dramë nga Universiteti Pace.
Karriera e tij përfshinte role në filma si dramat kriminale/mafioze “Goodfellas”, “Carlito’s Way”, “Men of Respect” dhe “Gotti”, si dhe paraqitje në serialet televizive “Law & Order”, “Blue Bloods”, “General Hospital” dhe “Hawaii Five-0”.
Rolet e tij më të fundit përfshijnë “Gravesend” në vitin 2022 dhe “Yellowjackets” në vitin 2025, të dyja role televizive.
Aktori Michael Imperioli, i cili luajti përkrah Pastores në “The Sopranos”, e ka përshkruar atë si “një vëlla zemërmirë që kujdesej shumë për familjen dhe miqtë e tij”.
“Do të më mungojë gjithmonë”, ka thënë Imperioli.