Mjeshtri turk mban gjallë zanatin tradicional të këpucarisë për 45 vjet
Mehmet Oskay, i cili mësoi të priste lëkurë dhe të qepte sandale me gjyshin e tij kur ishte vetëm nëntë vjeç, i zotëroi ato me kalimin e viteve dhe vazhdoi prodhimin e tij me metoda tradicionale.
Mesut Karaduman
06 qershor 2026•Përditësim: 06 qershor 2026
photo: Mesut Karaduman / AA
Tekirdag
54-vjeçari Mehmet Oskay, i cili jeton në lagjen Karacakilavuz në Tekirdag, Turqi, ka 45 vjet që mban gjallë profesionin e punimit të sandaleve që trashëgoi nga gjyshi i tij.
Oskay, i cili mësoi të priste lëkurë dhe të qepte sandale me gjyshin e tij kur ishte vetëm nëntë vjeç, i zotëroi ato me kalimin e viteve dhe vazhdoi prodhimin e tij me metoda tradicionale.
Mjeshtri, i cili sandalet që përgatit me dorë në punishten e tij të vogël i dërgon në shumë pjesë të Turqisë, gjithashtu përpiqet t'ua përcjellë këtë profesion brezave të ardhshëm.
Pasi ka zhvilluar hollësitë e mjeshtërisë së lëkurës gjatë viteve, ai dizajnon modele të reja në formën e këpucëve dhe sandaleve duke përshtatur sandalet tradicionale me nevojat e ditës.
Mjeshtri Mehmet përgatit produkte si për femra ashtu edhe për meshkuj, ndërsa bashkon kështu një zanat pothuajse të harruar me jetën moderne.
Punishtja e tij nuk është vetëm një zonë prodhimi, por edhe një ndalesë e vogël kulturore që i hapet së shkuarës.
Oskay prezanton kulturën e jetës së kaluar tek vizitorët duke ekspozuar enë bakri, mjete transporti ujor, vegla bujqësore dhe sende të ndryshme antike që ai ka mbledhur ndër vite këtu.
Mehmet Oskay tha për Anadolu se prodhimi i sandaleve është një trashëgimi familjare.
Duke u shprehur se profesionin e ka nisur që në fëmijëri, Oskay tha: "Kam bërë sandale që në moshën 9-vjeçare. Këtë profesion e kemi trashëguar nga gjyshi. Kam vite që e vazhdoj. Do të mundohem ta vazhdoj sa të mundem. Më vonë dua t'ia kaloj fëmijës tim", tha ai.
Duke thënë se sandalja ofron përdorim të rehatshëm falë strukturës së saj natyrale, Oskay shpjegoi se preferohet veçanërisht në punimet e kopshtarisë.
"Sandalja ka veçorinë e mosmbajtjes së baltës në mot me baltë. Duke qenë se është prej lëkure, i bën këmbët komode. Në të kaluarën përdorej më shumë në jetën rurale, por sot ka njerëz që e preferojnë për qëllime të ndryshme". tha ai.
Duke shpjeguar se procesi i prodhimit të një sandale fillon me prerjen e lëkurës, Oskay tha:
"Së pari presim lëkurën, më pas e përpunojmë dhe e qepim. Në fazën e fundit e bëjmë gati për përdorim duke e tërhequr në një kallëp. Duke qenë se kam shumë vite që e bëj këtë punë, mund të përgatis një sandale për rreth 10 minuta. Marrim porosi nga rajone të ndryshme të Stambollit, Izmirit dhe Thrakisë".
Mjeshtri turk mban gjallë zanatin tradicional të këpucarisë për 45 vjet