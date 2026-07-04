Mjeshtri Ahmet 50 vjet në farkëtari, vazhdon punën që e mësoi në moshën 13-vjeçare
Ahmet Topatan, një 63-vjeçar nga Giresun, Turqi, ka vazhduar profesionin e farkëtarit që e nisi në një moshë shumë të re në punishten e të atit për gjysmë shekulli.
Gültekin Yetgin
04 korrik 2026•Përditësim: 04 korrik 2026
photo: Gültekin Yetgin / AA
Giresun
Ahmet Topatan, i cili prej 50 vitesh prodhon vegla bujqësore me profesionin që mësoi nga babai i tij në Giresun, Turqi, është ndër të paktët mjeshtër që vazhdojnë të bëjnë thika të punuara me dorë, transmeton Anadolu.
Topatan, i cili u interesua për profesionin në punishten e babait të tij, Idris Topatan, në fshatin qendror Okçu, mori çekiçin në dorë dhe filloi të farkëtonte hekurin në kudhër në moshën 13-vjeçare.
Në kohën e mbetur nga shkolla, Topatani mësoi të bënte vegla bujqësore dhe thika me të atin.
Pas shërbimit ushtarak, Topatani vazhdoi karrierën me të vëllanë në punishten në qendër të qytetit dhe la pas 50 vjet në farkëtari.
Topatani, i cili i jep formë hekurit që e kthen në një shkëlqim në furrë mbi një kudhër, prodhon thika si dhe vegla si sëpata dhe drapëra me porosi në punishten e tij.
- "Farkëtaria është një profesion që kërkon finesë"
Zejtari me eksperiencë Ahmet Topatan tha për Anadolu se ishte i interesuar për farkëtarinë që në moshë të vogël.
Duke thënë se pas mbarimit të shkollës ka shkuar menjëherë në punishten e babait të tij, Topatan tha se në punishte vitet e kaluara nuk kishte energji elektrike dhe punonin në furrën me shakull të bërë nga lëkura e buallit për të ngrohur hekurin.
"Është një profesion shumë i vështirë. Formimi i hekurit është i rëndësishëm. Çdo çekiç i goditur ka një efekt të ndryshëm formësimi në të katër anët e hekurit", tha ai.
63-vjeçari Topatan, i cili deklaroi se ka llogaritur verbërisht temperaturën e nxehtësisë dhe përmasat e hekurit, tha: "Hekuri nxehet në furrë sipas fortësisë së tij. Një pjesë e hekurit thith ujin në vaj, një pjesë e hekurit thith ujin në ujë". tha ai.
Ahmet Topatan deklaroi se prodhojnë mjete bujqësore që përdoren përgjithësisht në kopshtet e lajthive.
"Bëjmë sëpata të vogla, që është një mjet prerës që përdoret për të krasitur degët e lajthisë dhe bëjmë drapër e kryq për prerjen e barit dhe gjembave. Bëj edhe kazma. Nëse do dikush, bëjmë edhe thika. Sigurisht që thikat janë një punë që kërkon shumë finesë. Meqenëse veglat bujqësore nuk mund të përqendrohen më shumë tek forma, kurse thika mund të bësh një ose dy në ditë", tha mjeshtri Ahmet.
Duke u shprehur se dëshiron të vazhdojë profesionin e tij për aq kohë sa të lejojë shëndeti, Topatan shtoi se dëshiron t'ua mësojë profesionin të rinjve, por sipas tij fatkeqësisht nuk ka kërkesë.
Mjeshtri Ahmet 50 vjet në farkëtari, vazhdon punën që e mësoi në moshën 13-vjeçare