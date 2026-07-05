Mjeku entuziast i alpinizmit luan me violinë në majet e larta
Në Adana, mjeku Burhan Sahin kontribuon në promovimin e majave që ngjitet duke luajtur violinën e tij, të cilën e mban gjithmonë me vete.
Yakup Sağlam
05 korrik 2026•Përditësim: 05 korrik 2026
photo: Yakup Sağlam / AA
Adana
Mjeku Burhan Sahin, i interesuar për alpinizëm, ofron koncerte me violine në majat që ngjit, raporton Anadolu.
33-vjeçari Sahin, i cili punon si mjek në Spitalin Shtetëror Yuregir në Turqi, u interesua për alpinizëm 14 vjet më parë.
Pas stërvitjes së nevojshme, Sahin në një kohë të shkurtër ka ngjitur shumë male brenda dhe jashtë vendit.
Sahin, i cili mban gjithmonë me vete violinën gjatë ngjitjeve të tij, ofron koncerte të shkurtra muzikore në majat që arrin.
Në promovimin e majave që ka ngjitur kontribuon edhe Sahin, i cili regjistron performancat e tij në violinë dhe i ndan në llogaritë e tij në rrjetet sociale.
- "Mendoj se violina u përshtatet maleve"
Burhan Sahin tha për Anadolu se alpinizmi dhe violina kanë një vend të rëndësishëm në jetën e tij.
Duke shpjeguar se luajtja në violinë në samit ishte një kënaqësi e veçantë, Sahin deklaroi se me koncertet muzikore që jepte, sidomos në pushimet, përpiqej të pasqyronte qetësinë e ambientit.
Sahin tha se violina është një instrument shumë emocionues. "Malet janë mjedise që i çojnë njerëzit në shumë emocione. Jam munduar t'i kombinoj të dyja. Kur kombinojmë sportet që bëjmë dhe instrumentin që luajmë, ato krijojnë pamje të bukura. Të luash violinën në majë shton një pamje tjetër. Më pëlqen ta dekoroj atë pamje. Mendoj se violina i përshtatet maleve", tha ai.
Duke theksuar se alpinizmi dhe luajtja në violinë kanë aspekte të ngjashme, Sahin shpjegoi se të dyja ndjekjet kërkojnë motivim dhe përqendrim të lartë.
Duke u shprehur se është e vështirë të luash violinë në male, Sahin tha: "Era edhe nëse fryn lehtë, ndikon në kapjen e harkut dhe violinës, por magjia e saj është diçka tjetër. Ndonjëherë zgjedh një këngë bazuar në pamjen që shikon në atë moment, ose prodhon një notë që të kumbon vetë në vesh". tha ai.
- "Falë violinës sime, peizazhet tërhoqën vëmendjen e njerëzve"
Duke thënë se luan violinë në malet e rajoneve me lartësi të mëdha si Bolkarlar, Aladaglar dhe Amanoslar, Sahin tha:
"Kjo gjeografi ku ndodhemi është me të vërtetë shumë e vlefshme dhe e veçantë. Mendoj se duhet promovuar në një mënyrë të bukur. Peizazhet tërhoqën vëmendjen e njerëzve në shumë vende falë violinës sime. Natyrisht, pamë që pati një ndikim serioz në promovimin e këtyre vendeve. Po mundohemi ta promovojmë në një mënyrë korrekte dhe të bukur. Kam marrë reagime pozitive", tha ai.
Mjeku entuziast i alpinizmit luan me violinë në majet e larta