Minibusët bardheblu, pulsi i jetës së përditshme në Addis Ababa
Megjithëse në qytet janë ndërmarrë hapa për zhvillimin e transportit publik përmes autobusëve, sistemit hekurudhor të lehtë dhe rregullimeve të ndryshme të transportit, minibusët mbeten ndër mjetet më të përdorura.
Erkut Kargın
14 qershor 2026•Përditësim: 14 qershor 2026
photo: Erkut Kargın / AA
ADDIS ABABA
Në kryeqytetin e Etiopisë, Addis Ababa, transporti urban sigurohet zakonisht nga minibusët taksi që tërheqin vëmendjen me ngjyrat e tyre bardheblu, raporton Anadolu.
Që nga orët e para të mëngjesit, minibusët dalin në rrugë dhe transportojnë shumë njerëz që shkojnë në punë, shkollë apo treg në pika të ndryshme të qytetit.
Minibusët bardheblu, që shihen shpesh në trafikun e dendur të Addis Ababës, me pasagjerët që presin në stacione, ndihmësit që njoftojnë me zë itineraret dhe udhëtimet e shkurtra, janë ndër elementet më të dukshme të jetës urbane.
Megjithëse në qytet janë ndërmarrë hapa për zhvillimin e transportit publik përmes autobusëve, sistemit hekurudhor të lehtë dhe rregullimeve të ndryshme të transportit, minibusët mbeten ndër mjetet më të përdorura, veçanërisht për transportin e përditshëm.
Në kryeqytetin ku ndërthuren ndërtesat moderne, përfaqësitë diplomatike, tregjet dhe lagjet kodrinore, minibusët dallohen si një mjet ekonomik transporti dhe si një detaj urban që pasqyron ritmin e jetës së përditshme.
Taksitë motorike me tre rrota, të njohura si "Tuk-tuk" dhe të quajtura nga banorët vendas "Bajaj", të cilat më parë shiheshin në qendër të qytetit, pas rregullimeve të bëra përdoren më shumë në zonat periferike dhe rurale sesa në qendrën e kryeqytetit.
Minibusët bardheblu në Addis Ababa vazhdojnë të mbajnë në lëvizje jetën e përditshme në rrugët e mbushura të qytetit, pavarësisht sistemit të transportit që po modernizohet.