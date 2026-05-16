Macja që shpëtoi nga sëmundja hipën mbi kuaj dhe bën snowboard me pronaren e saj
Macja tani e shoqëron inxhinieren Sule Ozcan në çdo moment të jetës së saj: duke notuar në det, duke bërë kajak, duke hipur mbi kalë, duke bërë snowboard dhe duke shkuar në kinema me pronaren e saj.
Şaduman Türkay
16 Maj 2026•Përditësim: 16 Maj 2026
photo: Şebnem Coşkun / AA
Stamboll
Sule Ozcan, e cila jeton në Bursa, Turqi, ka qenë e pandashme nga macja e saj nëntëvjeçare, "Baskan", që kur ajo kapërceu peritonitin infektiv vdekjeprurës të maceve (FIP).
Sule e cila e adoptoi macen kur ishte dy vjeç, mësoi se ajo kishte FIP pak më vonë, duke çuar në një proces trajtimi sfidues.
Me mbështetjen e një veterineri, ajo importoi ilaçe nga jashtë dhe kaloi çdo orë të ditës me macen e saj. Duke e ushqyer me dorë dhe duke i dhënë ujë me një shiringë, Ozcan e mbajti macen gjallë. Lidhja e fortë e krijuar gjatë këtij procesi përforcoi besimin e maces tek pronarja e saj.
Duke pasur frikë nga mundësia e përsëritjes së sëmundjes, Ozcan nuk u largua kurrë nga macja e saj, duke e formësuar jetën rreth saj.
E ndikuar nga kjo lidhje, macja u përshtat me stilin e jetës aktive të pronares. E njohur për herë të parë me ujin gjatë udhëtimeve verore me varkë, macja gradualisht mësoi të notonte, shoqëroi udhëtimet e zhytjes dhe notoi në det të hapur.
Macja madje pati mundësinë të notonte me atleten kombëtare Sahika Ercumen, mbajtëse rekordi botëror në zhytje të lirë.
Në dimër, dyshja shkoi në Uludag dhe kaloi kohë së bashku në dëborë. Macja madje filloi të bënte snowboard ndërsa ishte në krahët e pronares së tij.
Duke jetuar në harmoni me natyrën, macja hipi në kuaj me Ozcan.
Dyshja gjithashtu shijoi lundrimin me kanoe, shikoi filma në kinema në ditët me shi, shoqëroi pronaren në të gjitha udhëtimet e saj ndërkombëtare dhe shikoi perëndimet e diellit së bashku.
Me një natyrë shumë shoqërore, macja "Baskan" përshtatet lehtësisht dhe socializohet jo vetëm me pronaren, por edhe me njerëzit dhe kafshët e tjera përreth saj.
Nën mbikëqyrjen e pronarit, macja bashkëvepron me kafshët, duke vizituar fqinjët çdo mbrëmje dhe duke krijuar rrethin unik shoqëror.
Sule Ozcan, një inxhiniere shumë e kualifikuar elektrike dhe elektronike, tha për Anadolu se e kishte adoptuar macen e saj, "Baskan", kur ishte dy vjeç dhe e mësoi pesë muaj më vonë se kishte marrë sëmundjen fatale FIP.
Ajo theksoi se ndjenja e sigurisë së maces u zhvillua gjatë sëmundjes, duke thënë: "Kjo është arsyeja pse Baskani nuk vë në dyshim se ku shkojmë. Ajo më ndjek kudo që shkoj, është gjithmonë pranë meje. Ne kalojmë kohë së bashku vazhdimisht".
"Filluam të zhyteshim së pari. Ajo filloi të vinte në varkë me mua dhe pastaj të notonte vetë. Kjo na habiti shumë. Ai kërceu nga varka, ishim në det të hapur dhe papritmas filloi të notonte, është një notare shumë e shpejtë", tha ajo.
Ozcan shpjegoi se filluan të bënin aktivitete sportive së bashku dhe se gjithashtu filloi ta merrte macen për kalërim.
"Ne kalërojmë së bashku. Tani kaloj më shumë kohë me macen time sesa me miqtë e mi. Ndonjëherë në mbrëmje ajo thjesht dëshiron të kalojë kohë me fqinjët. Është sikur ma thotë drejtpërdrejt", tha Ozcan.
