Mësuesja në pension prodhon sende duke "ricikluar" kartonin dhe qelqin
Gökhan Güçüklüoğlu
16 Maj 2026•Përditësim: 16 Maj 2026
photo: Gökhan Güçüklüoğlu / AA
Sinop
Në Sinop të Turqisë, mbeturinat e kartonit dhe qelqit që janë të papërdorshme dhe konsiderohen mbeturina, po ridizajnohen përmes riciklimit nga mësuesja në pension Esra Atici, duke i transformuar ato në sende të tilla si kapele, shporta dhe korniza, raporton Anadolu.
Duke u nisur nga koncepti i "riciklimit", i përcaktuar si dhënia produkteve të papërdorshme një funksioni të ri, ajo tërheq vëmendjen si ndaj ndërgjegjësimit mjedisor ashtu edhe ndaj transformimit individual me artikujt e ndryshëm që ajo bën nga mbeturinat.
Duke përdorur kuzhinën e saj si punishte, Esra përpunon me kujdes mbeturinat e kartonit dhe qelqit, ndonjëherë të mbledhura pranë kazanëve të plehrave dhe ndonjëherë të sjella nga njerëz përreth saj, për të krijuar artikuj të ndryshëm.
Esra gjithashtu shfaq kapelat, pasqyrat, kornizat dhe shportat që ajo bën nga mbeturinat e kartonit dhe qelqit në punishten e saj, duke i ekspozuar ato për vizitorët.
Mësuesja në pension gjithashtu ndan punimet e saj me publikun përmes ekspozitave që ajo organizon.
- Njerëzit përreth saj i sjellin sende për riciklim
Esra Atici shpjegoi se dëshira e saj për riciklim ka filluar që nga fëmijëria e saj.
Atici shpjegoi se edhe në vitet e shkollës fillore, ajo përpiqej të krijonte objekte të ndryshme duke ripërdorur letrën e mbeturinave, duke vënë në dukje se familja e saj rrallë hiqte dorë nga sendet që zotëronte.
Ajo theksoi se gjithmonë ka vepruar me këtë qasje gjatë gjithë jetës së saj, duke besuar se materialet e vjetra duhet të ripërdoren.
"Për shembull, një kuti kartoni ka shtresa. Çdo shtresë ndonjëherë është e lakuar, ndonjëherë më e sheshtë, ndonjëherë më e shndritshme, por të gjitha përfaqësojnë një tërësi dhe ofrojnë mbrojtje. Unë përpiqem ta shoh çdo shtresë ndryshe", tha ajo.
Esra shpjegoi se shumë gjëra të ndryshme mund të bëhen nga materialet e mbeturinave, duke thënë: "Shporta, llambadarë, korniza, ndonjëherë llamba të mëdha... Ndonjëherë më duhet një vazo lulesh dhe dua që pjesa e jashtme e vazos të jetë dekorative. Pastaj mund ta përdor në atë mënyrë. Për shembull, bëra një shtëpizë fëmijësh për nipin tim nga kuti të mëdha kartoni. Në vend që të blinim një të re, krijuam një shtëpizë fëmijësh sipas dëshirave të tij".
