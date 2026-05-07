Ligjvënësit francezë kritikojnë Eurovisionin për pjesëmarrjen e Izraelit

İlayda Çakırtekin
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Thomas Porte, një anëtar i partisë së krahut të majtë La France Insoumise (LFI) dhe eurodeputetja e saj Rima Hassan kanë kritikuar ashpër Konkursin e Këngës Eurovision për pjesëmarrjen e Izraelit në të, transmeton Anadolu.
"Si mund të vazhdojë Eurovisioni të paraqitet si një festë paqeje, uniteti dhe vëllazërie, ndërsa ofron një platformë për një shtet të akuzuar për krimet më të rënda sipas ligjit humanitar dhe ndërkombëtar, dhe i cili po përjetëson gjenocidin e parë të filmuar të shekullit të 21-të?" shkruan ligjvënësit në një deklaratë të raportuar nga gazeta L'Humanite.
Ata thanë se ajo që po ndodh sot në Gaza dhe në Liban është përtej një lufte të thjeshtë dhe i përshkruan veprimet e Izraelit si një "politikë shkatërrimi në shkallë të gjerë".
"Një Evropë gjithnjë e më e ndarë po përgatitet të organizojë edicionin e 70-të të Konkursit të Këngës Eurovision 2026, një konkurs që feston paqen ndërsa shtron tapetin e kuq për një shtet gjenocidal. Konsensusi i shfaqur prej kohësh po plasaritet", theksuan Porte dhe Hassan.
Duke kujtuar se këtë vit marrin pjesë vetëm 35 vende, ata theksuan se është "një nivel historikisht i ulët që nga prezantimi i gjysmëfinaleve në vitin 2004".
"Mbajtja e Izraelit në skenë nuk është neutrale. Do të thotë t'i ofrosh një shteti të akuzuar për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe akte gjenocidi një operacion zbardhjeje kulturore, një 'larje arti' të vërtetë. Do të thotë të pranosh që dikush mund të shkatërrojë, të shkaktojë uri dhe të vrasë, pastaj të vijë të festojë paqen nën dritën e diellit", theksuan ata.
Duke treguar përjashtimin e Rusisë në vitin 2022, ata gjithashtu i bënë thirrje Unionit Evropian të Transmetimeve të ndalojë së pretenduari se nuk ka mospërputhje "pa diskredituar veten".
"Ne u bëjmë thirrje shteteve të bojkotojnë derisa Izraeli të përjashtohet nga Eurovisioni", thanë ligjvënësit.
Disa vende, përfshirë Slloveninë, Spanjën, Holandën, Irlandën dhe Islandën, pas përfshirjes së Izraelit kanë njoftuar tashmë tërheqjen e tyre nga Konkursi i Këngës Eurovision 2026, i cili zhvillohet më 12-16 maji.