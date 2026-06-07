Lejlekët bëjnë roje në foletë e tyre për zogjtë e sapolindur mbi shtyllat e energjisë elektrike
Lejlekët, të cilët ndërtojnë foletë e tyre në zonat pranë ligatinave ku ndalojnë zogjtë shtegtarë në Kayseri të Turqisë, kanë qenë mysafirë të domosdoshëm të banorëve të lagjes për shumë vite.
Ergün Haktanıyan
07 qershor 2026•Përditësim: 07 qershor 2026
photo: Ergün Haktanıyan / AA
KAYSERI
Lejlekët që kanë ndërtuar fole në shtyllat e energjisë elektrike në lagjen Hacilar në Kayseri, Turqi, po mbikëqyrin zogjtë e tyre të sapolindur.
Lejlekët, të cilët ndërtojnë foletë e tyre në zonat pranë ligatinave ku ndalojnë zogjtë shtegtarë në Kayseri, kanë qenë mysafirë të domosdoshëm të banorëve të lagjes për shumë vite.
Çdo vit, ndërsa moti ngrohet, lejlekët vendosen në foletë e tyre të ndërtuara në shtyllat e energjisë elektrike dhe çatitë në rrëzë të malit Erciyes.
Lejlekët, të cilët mbikëqyrin vezët e tyre në foletë e tyre në shtyllat e energjisë elektrike, fluturojnë me radhë për të gjetur ushqim para se të kthehen në foletë e tyre.
Ashtu si në vitet e kaluara, lejlekët janë të zënë duke rritur dhe duke u kujdesur për zogjtë e tyre të sapolindur, ndërsa zogjtë e sapolindur thyejnë heshtjen e lagjes me tingujt e tyre.
Lejlekët, të cilët u mësojnë zogjve të tyre të fluturojnë pasi i kanë rritur për rreth 6 muaj, më pas largohen nga lagjja për të migruar në rajone më të ngrohta.
Ibrahim Demir, kryetari i lagjes Hurmetci, tha për Anadolu se lejlekët, të cilët ata i presin çdo vit, janë një pjesë e domosdoshme e lagjes.
Duke deklaruar se lejlekët dhe zogjtë e tyre gjenden në çdo shtyllë në lagje, Demir tha: "Ne kemi fole në rreth 40-50 shtylla elektrike në lagje. Jemi mësuar edhe me zhurmën e lejlekëve. Është sezoni i përsosur i çiftëzimit. Gjithashtu kjo tërheq shumë vëmendje nga turistët tanë".