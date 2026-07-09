Kosovë, mbahet koncerti "Ritmi i Miqësisë dhe Paqes: Zëra të Rinj në Gjurmët e Baris Mancos"

Agim Sulaj
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Artistë të rinj nga komunitete të ndryshme u mblodhën në skenë në qytetin e Prizrenit, në Kosovë, për koncertin e titulluar "Ritmi i Miqësisë dhe Paqes: Zëra të Rinj në Gjurmët e Baris Mancos", i mbajtur në kujtim të artistit, kompozitorit dhe tekstshkruesit Baris Manco, transmeton Anadolu.
Sipas njoftimit nga Instituti "Yunus Emre" në Prizren (YEE), koncerti u organizua për të përkujtuar artistin.
Shtatëmbëdhjetë artistë të rinj nga komunitetet turke, shqiptare, boshnjake dhe rome të Kosovës ndanë skenën në koncert, i cili u organizua nga organizata joqeveritare “Rhythm” nën drejtimin e artistit Tolga Kazaz dhe me mbështetjen e YEE Kosova.
Gjatë koncertit, u interpretuan veprat e paharrueshme të Baris Mancos, ndërkohe mesazhe miqësie, paqeje dhe vëllazërie iu përcollën publikut përmes muzikës.
Në fjalimin e tij në këtë aktivitet, koordinatori i YEE për Kosovën, Ramazan Yilmaz deklaroi se ata synojnë të ndërtojnë ura të qëndrueshme miqësie midis shoqërive përmes kulturës dhe artit. Ai vuri në dukje se vizioni artistik universal i Baris Mancos dhe qasja e përqendruar te njeriu përputhen në mënyrë të përkryer me filozofinë e Institutit për diplomaci kulturore.
Duke shprehur se mbledhja e të rinjve nga komunitete të ndryshme në të njëjtën skenë për të interpretuar vepra të rëndësishme të muzikës turke kontribuon në forcimin e ndërveprimit kulturor, Yilmaz falënderoi të gjithë palët e interesuara dhe artistët e rinj që kontribuan në projekt.
Menaxheri i projektit dhe artisti Kazaz theksoi lumturinë në ringjalljen e mesazheve të unitetit dhe vëllazërisë të përcjella përmes veprave të Baris Mancos me të rinjtë e Kosovës sot. Në përfundim të koncertit, i cili tërhoqi një audiencë të madhe dhe entuziaste, artistët e rinj morën një duartrokitje të zgjatur në këmbë.