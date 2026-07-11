Kafeneja e parë "Cat Cafe" në Shkup ofron përvojë unike dhe mundësi të re për macet endacake
Në kafene aktualisht qëndrojnë gjashtë mace, të cilat çdo ditë u bëjnë shoqëri vizitorëve. Disa prej tyre janë shpëtuar nga rruga, ndërsa disa janë marrë nën kujdes pasi pronarët e tyre nuk kanë mundur të kujdesen më për to
Aida Cako
11 korrik 2026•Përditësim: 11 korrik 2026
photo: Umeys Sulejman / AA
Shkup
SHKUP (AA) - AIDA CAKO - Shkupi së fundmi ka fituar një vend të ri dhe të pazakontë për adhuruesit e kafshëve - "Cat Cafe"-në e parë, ku vizitorët, përveç kafesë ose një pije freskuese, mund të kalojnë kohë në shoqërinë e maceve lozonjare që lëvizin lirshëm nëpër hapësirë.
Ky koncept, tashmë i njohur mirë në shumë metropole të botës, ka ngjallur interes të madh te shkupjanët, ndaj nuk është e pazakontë që para hyrjes së kafenesë çdo ditë të vërehen vizitorë që presin për të përjetuar një përvojë ndryshe të kafesë.
Pas këtij projekti inovativ qëndron një çift i ri, frymëzimi i të cilit lindi para katër vitesh gjatë vizitës në një "Cat Cafe" në Rejkjavik të Islandës.
Ky udhëtim ishte vetëm fillimi i misionit të tyre, të cilin më pas e zhvilluan duke studiuar lokale të ngjashme edhe në Portugali, Vietnam dhe Kinë, me qëllim që të zbatonin përvojat më të mira botërore në hapësirën e tyre.
Edhe pse rregullimi dhe hapja e lokalit zgjati një muaj, përgatitja e konceptit, me fokus të veçantë në mirëqenien e kafshëve, zgjati shumë më tepër.
Në kafene aktualisht qëndrojnë gjashtë mace, të cilat çdo ditë u bëjnë shoqëri vizitorëve. Disa prej tyre janë shpëtuar nga rruga, ndërsa disa janë marrë nën kujdes pasi pronarët e tyre nuk kanë mundur të kujdesen më për to.
Megjithatë, misioni human i këtij ambienti është shumë më i madh se vetë kafeneja.
Qëllimi është që macet të socializohen dhe, sapo të plotësojnë kushtet veterinare dhe të arrijnë moshën e nevojshme, atyre do t'u mundësohet të adoptohen në shtëpi të përhershme.
Në këtë mënyrë, kafeneja bëhet një strehë e përkohshme që vazhdimisht do të krijojë hapësirë për kujdesin ndaj maceve të reja endacake, duke krijuar një cikël të qëndrueshëm kujdesi dhe humanizmi.
- " Një iniciativë shumë e mirë që në Shkup të ekzistojë një kafene ku mund të luash me macet"
Vizitorët thonë se një vend i tillë i ka munguar prej kohësh qytetit.
"Është e mrekullueshme dhe mendoj se është një iniciativë shumë e mirë që në Shkup të ekzistojë një kafene ku mund të freskohesh dhe të luash me macet. Kam vizituar disa vende të tilla jashtë vendit, ku zakonisht ka më shumë mace, por shpresoj që kjo kafene të vazhdojë të ekzistojë dhe që shkupjanët të shijojnë kafe të mirë dhe mace të ëmbla", thotë Vladanka Andreeva për Anadolu.
As vizitorët më të vegjël nuk e fshehin entuziazmin për atmosferën.
"Shumë i dua macet. Më pëlqejnë shumë, janë shumë të ëmbla dhe të qeta. Do të doja të kisha një mace në shtëpi", thotë Angelina Svetieva.
Për Sanja Davidkovskan, e cila e ka vizituar kafenenë disa herë tashmë, pikërisht atmosfera e qetë dhe afërsia me kafshët janë arsyeja për të cilën ajo rikthehet përsëri.
"E zbulova këtë vend kohët e fundit dhe tashmë kam ardhur pesë-gjashtë herë. Më pëlqen shumë atmosfera, ndërsa më e bukura është që macet janë sjellë që të vogla për t'u mësuar me njerëzit", tregon ajo.
Përveçse ofron një mënyrë ndryshe për të kaluar kohën e lirë, "Cat Cafe" sjell edhe një mesazh më të gjerë - se çdo mace e adoptuar do të thotë një mundësi e re që një tjetër kafshë endacake të shpëtohet, të merret nën kujdes dhe të ketë një shans për një jetë më të mirë.