I rritur me marshimet e Mehterit, 5-vjeçari bëhet vullnetari më i ri i ekipit
Çifti Ugur Ozdemir dhe Betul Ozdemir nisën t'ia lëshonin marshimet e mehterit djalit të tyre Emir Alp, i lindur në vitin 2021, për ta zgjuar më lehtë.
Fatih Çapkın
02 gusht 2026•Përditësim: 02 gusht 2026
photo: Sergen Sezgin / AA
BURSA
BURSA (AA) – Interesimi i Emir Alp Ozdemirit, 5-vjeçar nga Bursa, për marshimet e mehterit që në fëmijëri, me kalimin e viteve e ka bërë atë anëtarin më të vogël vullnetar të Ansamblit Historik Mehter të Bursës.
Çifti Ugur Ozdemir dhe Betul Ozdemir nisën t'ia lëshonin marshimet e mehterit djalit të tyre Emir Alp, i lindur në vitin 2021, për ta zgjuar më lehtë.
Me kalimin e kohës, Emir Alp i mësoi përmendësh marshimet, ndërsa në shtëpi përdorte lugë dhe tenxhere si daulle për të mbajtur ritmin dhe përpiqej t'i binte fyellit të tij sikur të ishte zurna.
Ai imitonte ecjen e mehterit dhe, kudo që shkonte, këndonte marshime, duke ua shfaqur kështu pasionin e tij edhe njerëzve përreth.
Për ta mbështetur këtë interesim, familja filloi ta dërgonte rregullisht në shfaqjet e mehterit që mbahen në Muzeun Panorama 1326 Bursa Fetih. Kryetari i Bordit Drejtues të Shoqatës së Ansamblit Historik Mehter të Bursës, Mesut Ozkeser, i cili vuri re entuziazmin e fëmijës teksa ndiqte me vëmendje shfaqjet nga rreshti i parë, e ftoi Emir Alpin në skenë gjatë një prej shfaqjeve.
Emir Alp, i cili u përshtat menjëherë me ansamblin në daljen e tij të parë në skenë, më pas veshi kostumin e mehterit dhe filloi të marrë pjesë së bashku me grupin në shfaqjet që organizohen katër herë në javë.
Gjatë shfaqjeve, Emir Alp ecën pranë drejtuesit të mehterit dhe tërheq vëmendjen e publikut.
- "Kudo këndonte marshime mehteri"
Babai i Emir Alpit, Uguri tha për Anadolu se dashuria e djalit të tij për mehterin nisi që në foshnjëri.
Duke treguar se djali i tij dëgjonte vazhdimisht marshime mehteri në shtëpi, Uguri tha:
"Në park, kur shkonim për vizitë apo kudo tjetër, ai këndonte marshime mehteri. Për javë të tëra shkuam në Muzeun Panorama 1326 Bursa Fetih për të ndjekur shfaqjet. Një ditë, kryetari Mesut e ftoi djalin tonë në skenë. Që nga ajo ditë ai u bë pjesë e ansamblit të mehterit."
Ai tha se pjesëmarrja në shfaqje e bën Emir Alpin shumë të lumtur.
"Emir Alpi nuk tregoi interes për lodrat. Për të ekziston vetëm mehteri. Ndonjëherë u përpoqëm ta largonim nga ky pasion, por nuk ia dolëm", tha ai.
I rritur me marshimet e Mehterit, 5-vjeçari bëhet vullnetari më i ri i ekipit