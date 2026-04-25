Hamami i Haxhi Beut, pasuri kulturore mbi 500-vjeçare e Pejës që po dëmtohet nga koha dhe neglizhenca
Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Pejë, Musli Arifaj, thotë për Anadolu se Bashkësia Islame e Kosovës është pronare e Hamamit të Haxhi Beut, i cili është një prej aseteve më të rëndësishme kulturore të qytetit të Pejës
Agim Sulaj
25 Prill 2026•Përditësim: 25 Prill 2026
photo: Erkin Keçi / AA
Pejë
Hamami i Haxhi Beut në Pejë, i cili u hap si banjë publike në vitin 1461, konsiderohet një nga objektet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të qytetit, ndonëse sot gjendja e tij mbetet e rënduar dhe kërkon ndërhyrje urgjente restauruese, shkruan Anadolu.
Faktet më të hollësishme për një nga monumentet më të vjetra në Ballkan mungojnë edhe në Arkivin e Kosovës, sipas autoriteteve lokale në Pejë. Megjithatë, objekti vlerësohet si ndër më të vjetrit dhe më të mëdhenjtë e këtij lloji në vend dhe rajon.
Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Pejë, Musli Arifaj, thotë për Anadolu se Bashkësia Islame e Kosovës është pronare e Hamamit të Haxhi Beut, i cili është një prej aseteve më të rëndësishme kulturore të qytetit të Pejës.
Arifaj thotë se ëndërr e tij është rikthimi i objektit në gjendjen e mëparshme, por thekson se gjendja aktuale nuk është e mirë. Sipas tij, hamami është djegur gjatë luftës dhe më pas është rindërtuar, ndërsa një pjesë e plumbit që mbulonte kupolat e tij është vjedhur, gjë që ka shkaktuar depërtimin e lagështisë dhe dëmtimin e strukturës.
“Hamami është edhe i madh, ndër më të mëdhenjtë dhe ndër më të vjetërit, pastaj renovimi edhe restaurimi janë tepër të kushtueshme. Ne deri sot kemi shprehur interesimin tonë në Qeveri dhe kudo, na kanë thënë që do të intervenojnë prapë, mirëpo po vazhdohet me pritje të gjata. Objektet që janë shumë të vjetra të kësaj natyre nuk durojnë gjatë, duhet të intervenohet shpejtë”, thotë Arifaj i cili po ashtu është imam i Xhamisë së Bajraklisë në Pejë.
Sipas Arifajt, BIK-u i ka dhënë aktualisht një organizate joqeveritare në Pejë menaxhimin e hamamit e cila ka punuar për parandalimin e dëmeve të mëtutjeshme të hamamit.
Guida dhe përgjegjësi vullnetar për mirëmbajtjen e Hamamit, Adnan Gjakova, thotë se karakteristikat e hamamit të Pejës janë më të veçanta se të atyre në Prizren, Vushtrri apo në Prishtinë.
Ai thotë se ky hamam ka pasur sistem të ngrohjes nëpërmjet mureve të tij dhe nën dysheme.
“Karakteristikë tjetër e këtij hamami është se dy gjinitë e kanë shfrytëzuar në të njëjtën kohë, por ndaras. Edhe sistemi apo stili i ndërtimit të tij është unik, me dy-tre rende të tullave të holla dhe dy lloj gurësh, gurë i ftohtë nga Lumbardhi i Pejës dhe guri fosforik nga Banja e Pejës. Karakteristikë tjetër është se ky hamam ka qenë në shërbim të të gjithë qytetarëve pa ndasi, si të pasurve, agallarëve, bejlerëve, por edhe të tjerë dhe si banjë publike është përdorur deri në fund të viteve 50-të”, thotë Gjakova.
Sipas tij, pas viteve të 50-ta hamami iu dha në përdorim njerëzve privatë të cilët merreshin me therjen e kafshëve dhe përgatitjen e këpucëve të lëkurës në Pejë për një kohë të gjatë, gjë që bëri të shkatërrohej interieri i hamamit. Pas kësaj periudhe, hamami iu dha një biznesi i cili e shfrytëzoi si depo për mallra të ndryshme dhe pas tij përkujdesjen e mori përsëri Bashkësia Islame.
Hamami i Haxhi Beut, pasuri kulturore mbi 500-vjeçare e Pejës që po dëmtohet nga koha dhe neglizhenca