Filloi të merrej me hipizmin në moshë të re dhe kurorëzoi karrierën e tij me 30 vende të para
Serhat Kala, 22-vjeç, vazhdon me sukses traditën që trashëgoi nga paraardhësit e tij duke fituar 30 nga rreth 40 garat që mori pjesë në kalërim, të cilat i nisi në moshë të re.
Rıdvan Korkulutaş
05 korrik 2026•Përditësim: 05 korrik 2026
photo: Rıdvan Korkulutaş / AA
Bingol
22-vjeçari Serhat Kala, i cili jeton në lagjen Karliova të Bingolit në Turqi, vazhdon me sukses traditën që trashëgoi nga paraardhësit e tij duke fituar 30 nga rreth 40 garat që mori pjesë në kalërim, të cilat i nisi në moshë të re, raporton Anadolu.
Në Karliova, e cila është afërsisht 70 kilometra larg qendrës së qytetit dhe ka një lartësi prej 1.940, mbarështimi i kuajve dhe garat tradicionale të kuajve janë ndër vlerat e rëndësishme kulturore të rajonit.
Falë shumë të rinjve të rrethit që shfaqin interes për kalërimin, kjo kulturë përcillet brez pas brezi.
Serhat Kala, i cili jeton në fshatin Sakaoren të rrethit, ka hipur në kuaj që në moshën 8-vjeçare.
Ai merr pjesë në garat tradicionale të kuajve që zhvillohen në krahina të ndryshme, ku ka fituar vendin e parë në 30 nga 40 garat ku ka marrë pjesë deri tani.
Ai tani merret me blegtori, kujdeset edhe për kalin që përgatit për gara. Kalin të cilin e ushqen me ushqim të veçantë, e stërvit çdo ditë në rrugët e fshatit dhe fusha dhe nuk i ngadalëson përgatitjet gjatë gjithë sezonit të garave.
Poashtu ai është anëtar i Klubit të Sporteve të Kuajve Karliova, i cili u krijua rreth 2 muaj më parë në fshatin Sakaoren me qëllim të rritjes së interesit për sportet e kuajve në rajon, do të garojë me synimin për të dalë e para me kalin e saj të quajtur "Adar Bey" në garën tradicionale të kuajve që do të organizohet nga Bashkia Karlıova dhe klubi në fshatin Toklular.
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Serhat Kala për Anadolu tha se edhe gjyshi dhe babai i tyre prej vitesh hipnin në kuaj dhe se kalërimi ishte një traditë për ta.
Duke shpjeguar se ka fituar 30 nga 40 garat që ka marrë pjesë deri në këtë moshë, ai tha se kalin e ndërron çdo vit.
Filloi të merrej me hipizmin në moshë të re dhe kurorëzoi karrierën e tij me 30 vende të para