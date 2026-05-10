Elektricisti turk në pension ndërton shtëpi në miniaturë me gurët që mbledh nga natyra
Emin Ferhat Sevilir
10 Maj 2026•Përditësim: 10 Maj 2026
photo: Emin Ferhat Sevilir / AA
Erzincan
Mehmet Akyuz, një elektricist në pension që jeton në Erzincan të Turqisë, krijon modele shtëpish në miniaturë duke përpunuar gurët që mbledh nga natyra.
Akyuz, 61-vjeç, i cili hapi një punishte për riparimin e pajisjeve elektrike pasi doli në pension nga Instituti i Kërkimeve Hortikulturore të Erzincanit, filloi të ndërtonte shtëpi miniaturë prej guri rreth katër vjet më parë me këshillën e një miku.
Akyuz, i cili bën modele nga druri, metali dhe materialet prej guri për të mbushur kohën e tij të lirë, mbledh gurët që përdor në punën e tij nga lagje të ndryshme të qytetit.
Duke u dhuruar dhjetëra shtëpi miniaturë prej guri atyre përreth tij deri më tani, Akyuz dëshiron të fillojë prodhimin e tyre komercialisht nëse ka kërkesë të mjaftueshme.
Mehmet Akyuz për Anadolu tha se pasi doli në pension 10 vjet më parë, ai iu drejtua mënyrave të ndryshme për të mbushur kohën e tij të lirë.
Ai tha se fillimisht hapi një punishte për riparimin e pajisjeve elektrike dhe më pas, me këshillën e një miku, filloi të ndërtonte shtëpi miniaturë prej guri. "Ne filluam të bëjmë modele nga druri, metali dhe guri për të mbushur kohën tonë të lirë", tha Akyuz.
"Ne dalim shumë në natyrë. Ne mbledhim gurët që shohim dhe na pëlqejnë në vendet ku shkojmë. I përpunojmë këtu në dyqanin tonë. I bëjmë tërësisht nga druri dhe materialet e ricikluara, nga gurët që mbledhim nga malet. Përdoren materiale të ndryshme në varësi të formës së ndërtesës. Për shembull, kur përdorim gurë të thërrmuar, përdorim ngjitës, por kur është gur i prerë normal, përdorim llaç betoni", tha ai.
- Do t'i shesë shtëpitë nëse ka kërkesë
Akyuz shpjegoi se nuk e filloi këtë biznes për qëllime komerciale dhe donte të ekspozonte produktet e tij, duke shtuar se mund t'i shiste edhe nëse ka kërkesë të lartë.
"Edhe historianët i klasifikojnë njerëzit si mbledhës dhe gjuetarë. Njerëzit grumbullojnë vazhdimisht gjëra. Është e rëndësishme të grumbullohen kujtime të bukura dhe miq të mirë. Për ta bërë këtë, keni një hobi që do t'ju mbushë kohën. Do të ishte e mrekullueshme të krijonit një hapësirë të vogël dhe të angazhoheshit në diçka që u pëlqen atyre. Kjo ju mban gjallë dhe vibrante. Sigurisht, gjërat që krijoni ju japin gjithashtu gëzim në jetë. Vërtet, gjëja për të cilën një person kalon më shumë kohë gjatë daljes në pension është koha e lirë. Duhet ta vlerësoni vlerën e saj", tha Akyuz.
