Dizajnet dhe motivet shekullore të qilimave dhe sixhadeve rikthehen në jetë në duart e grave
Orhan Sağlam
16 Maj 2026•Përditësim: 16 Maj 2026
photo: Orhan Sağlam / AA
Türkiye, Van
Në Van të Turqisë, dizajnet dhe motivet e qilimave dhe sixhadeve që datojnë një shekull më parë po ringjallen përmes endjes nga duar të shkathëta.
Si pjesë e Projektit "Nga Tradita në të Ardhmen", i iniciuar nga Instituti i Pjekurisë i Vanit për të ruajtur dhe përcjellë artet që mbajnë gjurmë të qytetërimeve që dikur lulëzuan në rajon, po kryhen kërkime në terren.
Brenda këtij qëllimi, ekipi i kërkim-zhvillimit i institutit po viziton lagjet, duke shqyrtuar dizajnet dhe motivet e qilimave dhe sixhadeve dhe duke mbledhur informacione rreth historisë së tyre nga banorët vendas.
Dizajnet dhe motivet e regjistruara të qilimave dhe sixhadeve më pas rienden nga gratë që punojnë në punishten e endjes së institutit.
Gratë, duke endur qilima dhe sixhade që mbajnë gjurmë të së kaluarës me fije të ngjyrosura me ngjyra natyrale, po sigurohen që motivet tradicionale, të cilat janë në prag të zhdukjes, t'u kalohen brezave të ardhshëm duke i endur ato me kujdes në tezgjahun e tyre.
- Prodhimi i qilimave kërkon kohë, durim dhe motivim
Drejtoresha e Institutit, Esin Tekin Baran, tha për Anadolu se ata synojnë t'i çojnë këto produkte shekullore në të ardhmen duke i riendur ato me të njëjtat motive në punishten e tyre të endjes.
Baran deklaroi se puna vazhdon si në terren ashtu edhe në punishte, duke theksuar: "Nuk mund të kursejmë kohë kur endim qilima. Ne kemi bërë katër qilima në punishten tonë në dy vjet; prodhimi i qilimave është më i shpeshtë dhe orari ynë i punës dhe projektet ndryshojnë në përputhje me rrethanat. Ne filluam me një ekip prej pesë personash në punishten e endjes dy vjet më parë dhe tani e kemi zgjeruar këtë zonë me punësimin e 19 grave. Këtu përfshihen përpjekje serioze. Durimi, emocionet dhe motivimi janë të rëndësishme këtu. Meqenëse prodhimi i qilimave është i lidhur me emocionet, nëse jeni të motivuar dhe në paqe, mund ta bëni më shpejt".
Duke deklaruar se në institut po bëhet punë e rëndësishme, Baran tha: "Ne duam t'u kalojmë shembuj nga traditat dhe e kaluara jonë brezave të rinj. Duam ta vazhdojmë këtë në mënyrë që ata të mos harrojnë fushat e arsimit, punësimit dhe kulturës. Meqenëse ky është qëllimi i institucionit tonë, ne po ndërmarrim projekte të tilla të mrekullueshme".