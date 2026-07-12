Dzihat Aliju
12 korrik 2026•Përditësim: 12 korrik 2026
Dasma e Galiçnikut, tradita më autentike e dasmave në Ballkan me një histori qindravjeçare, e cila organizohet çdo vit në fshatin malor Galiçnik në perëndim të Maqedonisë së Veriut, edhe këtë vit u shoqërua me pamje shumëngjyrëshe, raporton Anadolu.
Dasma e Galiçnikut, e cila organizohet në fshatin historik Galiçnik, rreth 110 kilometra larg kryeqytetit Shkup, konsiderohet një nga trashëgimitë kulturore më të rëndësishme të vendit.
Një numër i madh vizitorësh nga rajone të ndryshme të Maqedonisë së Veriut dhe nga jashtë vendit dëshmuan këtë ceremoni të veçantë, ku nusja dhe dhëndri martohen sipas zakoneve tradicionale.
Në ceremoni morën pjesë edhe presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova, kryetari i Komunës së Mavrovës dhe Rostushës, Oner Jakuposki, si dhe përfaqësues të institucioneve dhe organizatave të ndryshme.
- Aktivitetet zgjasin tri ditë
Manifestimi, i cili filloi më 10 korrik nën patronazhin e Presidencës së Maqedonisë së Veriut dhe me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit, do të përfundojë sot.
Këtë vit, dasma, në të cilën kurorëzuan dashurinë Aleksandar Pendaroski dhe Martina Mihajllova, filloi nën tingujt e daulles dhe zurnës.
Pasi dhëndri u rrua në sheshin e fshatit, të afërmit e tij u mblodhën për të formuar kortezhin e dasmës. Kortezhi, i veshur me rroba shumëngjyrëshe, përshkoi rrugët e fshatit dhe, mes shtëpive historike prej guri, nën tingujt e daulles dhe zurnës, mbërriti në shtëpinë e nuses.
Për Aleksandërin dhe Martinën, në kishën e fshatit u zhvillua edhe ceremonia fetare e kurorëzimit.
Në dasmën tradicionale të organizuar në sheshin e fshatit, vallet popullore u ndoqën me interes nga të pranishmit.
Ceremonia tradicionale e dasmës, e cila vazhdon prej shekujsh, nisi të organizohet si festival në vitin 1963.