Bosnjë e Hercegovinë, mbahen kërcimet e 460-ta tradicionale nga Ura e Mostarit

Lejla Bıogradlıja Aksan, Elvır Hodzıc
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Zhytës nga e gjithë rajoni u mblodhën në qytetin jugor boshnjak të Mostarit të dielën, në garën e 460-të tradicionale të zhytjes në Urën e Mostarit, raporton Anadolu.
Tridhjetë e katër atletë nga vendet e Ballkanit Perëndimor morën pjesë në garën e zhytjes, një ngjarje vjetore që mbahet në urën ikonike të epokës osmane të qytetit që tërheq mijëra spektatorë.
Evald Kërniq fitoi kategorinë "me kokën përpara" të garës tradicionale, e cila është mbajtur në qytetin e Mostarit për gati pesë shekuj. Dino Bajriq përfundoi i dyti dhe Ahmet Stupac u rendit i treti në të njëjtën kategori.
Në kategorinë "me këmbët përpara", Igor Kaziq zuri vendin e parë, Harun Bajgoriq përfundoi i dyti dhe Vanja Golos i treti. Kaziq mori titullin e tij të 11-të në kategorinë "me këmbët përpara" dhe e përfundoi garën me një rezultat të përsosur nga gjyqtarët.
Mijëra njerëz ndoqën garën tradicionale të zhytjes në Urën e Mostarit.
Ura ikonike e Mostarit, e shkatërruar nga forcat kroate gjatë luftës së viteve 1992-1995 në Bosnjë e Hercegovinë dhe e rindërtuar pas luftës, vazhdon misionin e saj për të bashkuar njerëz nga raca të ndryshme.
Ajo nuk mundi t'u rezistojë të shtënave të artilerisë nga forcat kroate më 8 nëntor 1993. Ura u shemb në ujërat e lumit Neretva më 9 nëntor 1993. Ura bashkon dy anët e qytetit dhe popullin boshnjak dhe kroat, të cilët ende jetojnë së bashku.
Ura u projektua nga arkitekti osman Mimar Hayruddin, një student i arkitektit të famshëm Mimar Sinan ndërsa përfundoi në qytetin e Mostarit në vitin 1566.
Shumë vende nuk heshtën për shembjen e urës. Me mbështetjen e Turqisë, ajo u rindërtua në përputhje me projektin e urës origjinale në vitin 2004.
Ura e Mostarit dhe qyteti i vjetër i Mostarit u shtuan në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në vitin 2005.