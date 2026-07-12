Babë e bir mbajnë gjallë profesionin e të parëve, farkëtojnë hekurin në të njëjtën kudhër
60-vjeçari Ismail Çankiri, i lindur në lagjen rurale Kucukkunye, farkëton hekurin në të njëjtën kudhër me djalin e tij 36-vjeçar Mustafa, për të mbajtur gjallë profesionin e farkëtarit që mësoi nga gjyshi dhe filloi ta zotëronte me të atin.
Müzahim Zahid Tüzün
12 korrik 2026•Përditësim: 12 korrik 2026
photo: Müzahim Zahid Tüzün / AA
KAYSERI
Ismail Çankiri dhe djali i tij Mustafa, të cilët jetojnë në Kayseri të Turqisë, punojnë së bashku për të mbajtur gjallë artin e farkëtimit të hekurit të trashëguar nga paraardhësit e tyre.
60-vjeçari Ismail Çankiri, i lindur në lagjen rurale Kucukkunye, farkëton hekurin në të njëjtën kudhër me djalin e tij 36-vjeçar Mustafa, për të mbajtur gjallë profesionin e farkëtarit që mësoi nga gjyshi dhe filloi ta zotëronte me të atin.
Babë e bir, që duan të mbajnë gjallë artin e farkëtimit të hekurit, ku puna ka arritur deri në përfundimin e plotë me teknologjinë në zhvillim, i japin formë hekurit duke e rrahur me çekiç.
Pavarësisht rënies së kërkesës për veglat që prodhojnë me metodën tradicionale, si sëpata, shata dhe drapëra, babë e bir që nuk duan ta mbyllin dyqanin, vazhdojnë t'i japin formë hekurit.
Mjeshtri i hekurit Ismail Çankiri tha për Anadolu se banorët e rajonit vazhdojnë punën e riparimit dhe rinovimit, por puna e farkëtimit të hekurit të nxehtë pothuajse ka marrë fund.
Duke thënë se ky zanat art u erdhi nga gjyshi i babait të tij, Ismail tha: "Është një profesion i vështirë. Ne farkëtojmë hekurin e ftohtë dhe krijojmë një vegël. Kërkon mund dhe djersë. Hekurin e ngrohim dhe e presim. Këtë e bëjmë që në moshë të vogël. Këtë profesion e kam mësuar nga babai im. Edhe babai im e ka mësuar nga gjyshi. Tani jam 60-vjeç. Tani po e bëj këtë zanat me djalin tim. Vazhdojmë ta ngrohim hekurin dhe ta presim, por është njësoj si më parë", tha ai.
Ai u shpreh se farkëtimi i hekurit në nxehtësi është një art, prandaj ata punojnë shumë për ta mbajtur të gjallë këtë profesion.
-"Ne po përpiqemi t'i mësojmë brezit të ri një profesion të harruar"
Duke shpjeguar se profesionin e farkëtarit të nxehtë e ka mësuar në moshë të vogël nga gjyshi i tij, Mustafa tha:
“Kam bërë formë hekuri në kudhër me babain që në moshën 12-13 vjeç. Gjyshi ia la këtë profesion babait tim, babai ma la mua. Unë e bëj punën time. Unë dua të ringjall dhe të mbaj gjallë të vjetrat. Ne po përpiqemi t'i mësojmë brezit të ri një profesion të harruar. Askush nuk e praktikon më. Të gjithë po i drejtohen të gatshmes. Për këtë arsye ne po përpiqemi që ky profesion të mos vdesë dhe të rinjtë tanë të shohin vështirësitë".